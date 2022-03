Sacs de sorra, civils en fugida i carros de combat formaven ahir part d’un escenari dantesc on els habitants de la capital ucraïnesa semblaven haver-se resignat davant l’infern que pogués venir. Les esperances d’una pau per a Ucraïna es van veure frustrades des de bon matí, quan van arribar les alertes que les tropes russes tenien com a primer objectiu continuar intentant destruir les estructures més estratègiques de la capital ucraïnesa.

Allà, als pocs supermercats que estaven oberts al centre de la ciutat, les persones a les cues ja ni s’arribaven a comptar, alineades ordenadament una darrere l’altra, a l’espera del seu torn per comprar aigua, aliments, medicines i tot el que pogués ser útil en cas d’haver de transcórrer hores, potser dies, sota terra en els refugis. Kíev es preparava així per patir el mateix destí de Khàrkov, ciutat que ahir va ser novament martiritzada pels bombardejos -que van afectar fins i tot la seu del govern regional- al centre i en barris residencials, i de Kherson, que també va ser sacrificada per l’exèrcit de Moscou. Llocs de control Els llocs de control, escampats per totes les vies d’accés a Kíev i fets amb barricades de ciment i sacs de sorra, completaven aquesta postal de nervis i neguit, que també podia apreciar-se als ulls dels que encara intentaven fugir des de l’estació de trens de Kíev. Des d’allà, a les set del vespre, va sortir l’últim tren amb els evacuats, enmig d’una marabunta de persones que carregaven el que no havien pogut, o no havien volgut, deixar enrere.