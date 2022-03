El director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertit que han rebut «diversos informes no confirmats» d’atacs a hospitals i infraestructures sanitàries a Ucraïna, i ha confirmat l’atac a un hospital durant la setmana passada «en què van morir quatre persones i 10 van resultar ferides, incloent-hi sis treballadors sanitaris».

«La inviolabilitat i neutralitat de l’atenció sanitària, incloent-hi els treballadors de la salut, els pacients, els subministraments, el transport i les instal·lacions i el dret a un accés segur a l’atenció, han de respectar-se i protegir-se», ha apuntat Tedros.

Així, el director general de l’OMS ha sentenciat que «els atacs a l’atenció sanitària són una violació del dret internacional humanitari».

Primer enviament de l’OMS

En roda de premsa, Tedros també ha confirmat que aquest dijous arribarà a Polònia el primer enviament de l’OMS amb material sanitari, que inclou 36 tones de subministraments per a l’atenció traumatològica i la cirurgia d’emergència per atendre les necessitats d’un total de 1.000 pacients, i altres subministraments sanitaris per satisfer les necessitats de 150.000 persones.

En aquest punt, Tedros ha posat èmfasi en el fet que «l’OMS sempre ha estat present a Ucraïna», al comptar aquest país amb una oficina de l’OMS Europa al seu territori. «Abans del conflicte, l’OMS va distribuir subministraments d’emergència a 23 hospitals, tot i que els nostres subministraments posicionats a Kíev són actualment inaccessibles», ha alertat.

Corredor humanitari

És per això que Tedros ha insistit en la importància de construir un corredor humanitari per assegurar que aquests subministraments arribin als hospitals. «Hi ha una necessitat urgent d’establir un corredor per garantir que els treballadors humanitaris i els subministraments tinguin un accés segur i continu per arribar a les persones necessitades», ha reclamat el director general de l’OMS.

Així, l’organisme sanitari de les Nacions Unides ha alliberat fins ara 5,2 milions de dòlars del Fons de Contingència per a Emergències (4,7 milions d’euros). «Les nostres necessitats per als pròxims tres mesos són 45 milions de dòlars per a Ucraïna (40,6 milions d’euros) i 12,5 milions de dòlars (11,2 milions d’euros) per recolzar els països veïns a atendre els refugiats», ha detallat Tedros.

Falta d’oxigen als hospitals

Així les coses, Tedros també ha advertit que la guerra empitjorarà la situació de la covid-19 a Ucraïna, un país on, a més de la seva baixa taxa vacunal, ja s’està produint una falta d’oxigen per als pacients.

«Abans del conflicte, Ucraïna havia experimentat un recent augment de casos de covid-19. Les baixes taxes de proves des de l’inici del conflicte signifiquen que és probable que hi hagi una important transmissió no detectada», ha assegurat Tedros.

«Juntament amb la baixa cobertura de vacunació, això augmenta el risc que un gran nombre de persones desenvolupin una malaltia greu», ha afirmat, i ha afegit que «l’escassetat crítica d’oxigen tindrà un impacte en la capacitat de tractar els pacients amb covid-19 i moltes altres condicions». Durant la roda de premsa, s’ha advertit que la cobertura vacunal en algunes regions d’Ucraïna amb prou feines arriba al 20%, si bé en altres regions assoleix el 65%.

Segons ha informat el director general de l’OMS, almenys tres grans plantes d’oxigen a Ucraïna ja han tancat. «Estem buscant maneres d’accedir a oxigen de països veïns i d’entregar-lo de forma segura on es necessita», ha avançat Tedros, que ha aclarit que, tot i que n’hi ha reserves encara al país, «el que és difícil és fer-lo arribar a les ciutats que estan aïllades».

Subministraments mèdics de guerra

D’altra banda, ha insistit que els subministraments que està enviant l’OMS «estan dissenyats per a la situació», i inclouen grapes, subministraments de cirurgies «d’envergadura» i kits per a amputacions. «Crec que això pot donar una idea més gràfica del que està passant. El sistema sanitari ha de recompondre moltes d’aquestes víctimes», ha lamentat Ryan, i ha afegit que ara l’important és «salvar les vides dels ferits en el conflicte».

«És important que no reduïm tot això que està passant a simplement subministraments que s’han d’entregar. No hem de parlar en termes abstractes. Diem que els cossos, els ossos de les persones, s’estan trencant, i les vides s’estan truncant», ha dit.

L’OMS demana a Rússia que reconsideri

Per tot això, malgrat deixar clar que l’OMS «no s’immisceix en la part política d’aquest conflicte», Ryan ha instat «les parts, en particular el Govern de Rússia, a reconsiderar la seva posició, tenint en compte el sofriment del poble ucraïnès».

«L’OMS sempre ha estat del costat de la pau i ha defensat que no hi pot haver salut sense pau», ha remarcat Ryan. «El que mirem de fer és honrar el compromís d’aquesta organització: estar del costat dels que pateixen i deixar la política i el càstig dels responsables a aquells que estan en millor posició», ha aclarit. «Això no vol dir que no condemnem les agressions als civils», ha afegit.

«No som polítics, som una organització de salut, però cada vegada que ens enfrontem a situacions com aquesta, instem a la pau, a posar fi a les hostilitats. L’OMS mai ha sigut tèbia en aquest sentit», ha dit.