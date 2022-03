Almenys 13 persones han perdut la vida arran de les enormes inundacions que ataquen la costa est d’Austràlia, mentre les autoritats han posat aquest dimecres en «alerta màxima» la ciutat de Sydney, la més poblada del país. Les inundacions, provocades per les pluges torrencials registrades des de principis de la setmana passada i que encara continuen en alguns punts del sud-est, afecten principalment els estats de Queensland, on s’han registrat nou morts, i Nova Gal·les del Sud, que acumula quatre defuncions. Les autoritats creuen que el nombre de víctimes mortals augmentarà, ja que diverses persones segueixen desaparegudes.

Les fortes precipitacions, que es desplacen des de Queensland cap a la costa meridional de Nova Gal·les del Sud, arriben avui a la localitat de Ballina i altres poblacions de Northern Rivers, on s’ha ordenat l’evacuació dels seus residents. Davant la possibilitat de riuades, les autoritats de Nova Gal·les del Sud han posat en «alerta màxima» diversos districtes de Sydney, amb 5,3 milions d’habitants, ha dit avui la responsable regional d’Emergències, Steph Cook, informa la cadena pública ABC. Un dels punts que més preocupen és la presa de Warragamba, al sud-oest de Sydney, que ja «ha arribat a la seva capacitat (màxima) i ha començat a desbordar-se», ha informat a Twitter el Servei d’Emergència de Nova Gal·les del Sud, al posar en alerta uns 130.000 pobladors que hi viuen als voltants.

Les inundacions també han afectat unes 20.000 vivendes de les localitats de Gympie i la ciutat de Brisbane, entre altres poblats de l’estat de Queensland, més castigades la setmana passada i on es fan tasques de neteja davant les previsió de l’arribada d’un altre temporal a finals d’aquesta setmana. Els danys causats per aquest desastre a Queensland poden ascendir als mil milions de dòlars australians (727 milions de dòlars dels EUA o 654 milions d’euros), ha dit el subcap del govern regional, Steven Miles, recull el Canal 7.

Per la seva banda, el Consell de Companyies d’Assegurances d’Austràlia ha informat que ha rebut més de 48.200 reclamacions per danys a les propietats a causa de les inundacions, mentre que la ministra australiana de Serveis, Linda Reynolds, ha informat a l’emissora ABC que fins ahir s’havien presentat 90.000 sol·licituds per a subvencions per desastre.