El ministre d’Exteriors de Luxemburg, Jean Asselborn, ha advertit que, mentre Vladímir Putin segueixi com a president de Rússia, «no hi pot haver solució» al conflicte d’Ucraïna, per la qual cosa ha insinuat fins i tot la possibilitat d’una «eliminació física», de la qual posteriorment s’ha arribat a retractar, al·legant que «se li van escapar» aquestes declaracions.

«Si el poble rus sabés el nombre de morts que [Putin] té sobre la seva consciència, el Kremlin seria enderrocat», ha plantejat el cap de la diplomàcia luxemburguesa, en una entrevista a l’emissora de ràdio 100,7 en la qual hi veu poques opcions d’una sortida diplomàtica. «Tant de bo se’l pogués eliminar físicament per detenir-lo. Em sembla l’única opció», ha dit Asselborn, que ha advocat per donar a Ucraïna una perspectiva clara d’adhesió a la Unió Europea, tal com reclama el president Volodímir Zelenski. «Error» Després de la polèmica, el cap de la diplomàcia luxemburguesa s’ha retractat del que considera que és «un error» i, alhora, «una vàlvula d’escapament», ja que ha explicat que abans de concedir l’entrevista havia sentit les denúncies de les autoritats de la ciutat de Khàrkiv sobre les conseqüències dels atacs russos. «Tot i que fa 18 anys que soc ministre d’Exteriors, no puc reprimir les emocions i el meu sentit de la justícia davant el sofriment humà de persones innocents», ha dit en un comunicat difós per la seva oficina. Així, s’ha mantingut en la idea que «la guerra a Ucraïna només pot parar si s’aturen les accions de Putin», però ha assenyalat que la idea de l’«eliminació física» «se li va escapar». Com a ministre d’Exteriors, ha afegit, «mai hauria d’haver utilitzat aquests termes». Els plantejaments del responsable d’Exteriors ja havien portat un partit minoritari a presentar una pregunta urgent al primer ministre, Xavier Bettel, per exhortar-lo a posicionar-se, segons mitjans locals.