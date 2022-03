Centenars de persones es van concentrar dimarts a la tarda davant la Casa de la Vila de Mollet del Vallès (Vallès Oriental) en recolzament a la població d’Ucraïna. Convocats per les entitats municipalistes com Federació de Municipis de Catalunya (FMC), el protagonisme va ser per a la comunitat d’Ucraïna que viu a Mollet, formada per prop d’unes 200 persones.

D’aquesta manera, l’Ajuntament de Mollet del Vallès es va sumar a la convocatòria per dir ‘No a la guerra a Ucraïna’ i condemnar la invasió russa. Les portaveus de la comunitat ucraïnesa van ser les de Mollet Mila i Irina, que van demanar el final de la guerra iniciada per Rússia. Les associacions municipalistes es van sumar a la declaració realitzada per altres entitats de l’àmbit local, com la declaració del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i la Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de Catalunya, en defensa de la pau. 🇺🇦#Mollet diu NO A LA GUERRA contra Ucraïna i se solidaritza amb els veïns i veïnes de la ciutat d'origen ucraïnés.



Estem amb vosaltres!



PAU! pic.twitter.com/h0NmRWbjgc — Ajuntament de Mollet del Vallès (@ajmollet) 1 de marzo de 2022 En la declaració institucional, es va denunciar i va condemnar els actes i vulneració del Dret Internacional, així com dels acords de Minsk del 2014 i de la Carta de les Nacions Unides per part de la Federació Russa. Així mateix, va exigir el cessament immediat de les hostilitats abans que es multipliqui el nombre de víctimes, així com el retorn de les tropes al territori internacionalment reconegut de Rússia. Des de l’Ajuntament recorden també que qui desitgi fer aportacions d’ajuda pot realitzar l’ingrés en els comptes oberts pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament: la del BBVA (codi ANAVEN: ES91 0182 6035 4102 0160 8531) i la de CaixaBank (codi ANAVEN: ES79 2100 3200 9625 0002 9627). Més <strong>notícies de Mollet</strong> a l’edició local d’EL PERIÓDICO