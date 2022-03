El president rus, Vladímir Putin, va néixer el 7 d’octubre del 1952 a l’antiga ciutat de Leningrad (ara Sant Petersburg, a Rússia), al si d’una família soviètica.

El seu pare, Vladímir Spiridónovitx Putin, va ser oficial de la Marina soviètica i la seva mare, Maria Ivànovna Putina, va treballar en una fàbrica soviètica. Tots dos van morir a finals dels 90.

Els Putin van tenir dos fills grans, que van néixer en la dècada dels 30. Un va morir al cap de pocs mesos de néixer i el segon de diftèria durant el Setge de Leningrad (que va començar el 8 de setembre del 1941 i va finalitzar el 27 de gener del 1944).

Nepotisme

A partir d’allà, poc o res se sap de la família del president rus. Excepte que familiars pròxims i amics del president rus i de ministres reben escandalosos tractes de favor i bons càrrecs en institucions estatals malgrat la seva falta de qualificació.

L’abril del 2014, el Kremlin va confirmar que Vladímir i la seva dona, Liudmila, s’havien divorciat. La parella va tenir dues filles: Maria (que en l’actualitat té 36 anys) i Ekaterina (35). A finals del 2015, es va preguntar al president rus en una roda de premsa per les seves filles. «Les meves filles viuen i treballen a Rússia i mai han viscut en cap altre lloc», va assegurar fa una mica més de 6 anys.

Viuen i treballen a Rússia

«Elles han estudiat en universitats russes i n’estic molt orgullós. Aquí segueixen, estudiant i treballant. Les meves filles parlen tres idiomes de manera fluida i una es defensa en una o dues llengües orientals. Estan fent els seus primers passos professionals amb èxit», va detallar. No obstant, va continuar taxativament: «No dono mai explicacions sobre la meva família. Les meves filles no estan involucrades en política ni en negocis. No són ‘nenes estrella’».

No són ‘nenes estrella’, però els tentacles del poder del seu pare les envolten, a elles i a les seves parelles. És el cas de Kiril Xamalov, accionista majoritari de la petroliera i gasista siberiana Sibur i exmarit de l’Ekaterina, la menor.

Poc més se’n sap. La Maria és investigadora mèdica i viu a Moscou amb el seu marit holandès, Jorrit Faassen. Suposadament tenen un fill, ja que Putin ha dit que és avi, tot i que no se’n sap res més. L’Ekaterina, per la seva banda, és ballarina acrobàtica i té un alt càrrec a la Universitat Estatal de Moscou.

¿Una tercera filla?

Existeixen rumors que Vladímir té una tercera filla amb la seva presumpta nòvia (amb qui no ha arribat a casar-se), l’exgimnasta rítmica russa Alina Maràtovna Kabàieva. Però ni la relació ni, per descomptat, la filla han sigut oficialment confirmades.

En cas de ser certa la relació i la descendència de Kabàieva, la nova família viuria des del 2015 en una zona de màxim luxe als afores de Moscou anomenada Rublievo, on periòdicament els veïns pateixen controls de seguretat.