Fins ara, més enllà de condemnar la invasió russa, l’OTAN s’ha mantingut al marge de qualsevol tipus d’intervenció a Ucraïna. El motiu d’aquesta abstenció per part de la coalició és que el país ucraïnès, de moment, no pertany a l’Aliança Atlàntica.

No obstant, hi ha diferents <strong>escenaris</strong> en què l’Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord podria arribar a implicar-se directament en el conflicte, sempre recolzant-se en l’establert dins del tractat.

El tractat impedeix un atac

En un context com l’actual i amb una guerra d’aquestes característiques, els estats de l’OTAN no hi poden intervenir en nom de l’organització. Aquest impediment ve implícit en el tractat, ja que cap dels dos països que protagonitzen l’enfrontament bèl·lic, Rússia i Ucraïna, pertany a l’aliança.

Es pot recordar que, si s’inverteix la fórmula, el tractat estableix que qualsevol atac a un estat membre de l’OTAN comportaria la intervenció de la resta de membres. Per tant, de moment, aquest criteri manté allunyada l’organització de qualsevol tipus d’implicació directa, més enllà d’una participació a «títol nacional», tal com explica Francisco José Gan Pampols, excomandant de l’OTAN. En l’esmentat cas, la decisió es tractaria d’un acte de sobirania nacional, per al qual no existirien impediments.

Rutes per a una intervenció

La situació podria prendre dues rutes per fer propici un atac de l’OTAN a Rússia. D’una banda, la integració d’Ucraïna a l’Aliança comportaria que el conflicte bèl·lic afectés directament la coalició, i donaria lloc a una reacció. D’altra banda, si el president rus, Vladímir Putin, decideix estendre l’ofensiva a altres països limítrofs a l’ucraïnès i aquests pertanyen a l’OTAN, l’Aliança també intervindria en l’assumpte.

Es pot recordar que el govern rus ja va amenaçar amb atacar <strong>Suècia i </strong><strong>Finlàndia</strong> en el cas que qualsevol dels dos països s’unís a l’OTAN. En cas que l’esmentada seqüència es portés a terme, la intervenció de l’organització també estaria recolzada per l’establert al tractat.