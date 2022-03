L’operació militar russa inicial, concebuda des de Moscou com una missió «llampec» i «quirúrgica» amb l’objectiu inicial d’expulsar o aniquilar en pocs dies el «Govern neonazi» d’Ucraïna, clarament no ha proporcionat els resultats esperats aquesta primera setmana de combats. I tenint en compte el que ha passat, ha començat a mutar, durant la jornada d’ahir, cap a un escenari ja assajat pel Kremlin en altres espais bèl·lics on ha actuat en els últims anys el seu Exèrcit o els seus aliats: terribles setges a grans ciutats, bombardejos d’infraestructures civils, menyspreu al nombre de baixes civils i fins i tot ús d’armes i munició d’escassa precisió prohibides pel dret internacional humanitari.

«S’han alentit i s’han sentit frustrats per la falta de progrés a la capital ucraïnesa; una de les coses que podria passar és que els russos reavaluïn les tàctiques i el potencial per ser més agressius i oberts tant en mida com en escala a l’hora d’atacar Kíev», va augurar una font del Ministeri de Defensa nord-americà a la cadena CNN , donant a entendre alhora, ombrívolament, que el pitjor encara havia d’arribar. En la ment de nombrosos estrategs militars es troben en aquests moments exemples com els de Grozni, alguns dels barris de la qual van quedar reduïts a runes quan les tropes russes van prendre el control de la ciutat a principis d’aquest segle, o els setges duts a terme per l’Exèrcit sirià, estret aliat del Kremlin, en poblacions sota control rebel com Alep, que van comptar des de l’aire amb el suport de l’aviació russa.

Els darrers esdeveniments constatats en els diferents fronts semblen anar confirmant aquesta hipòtesi. Una gegantina columna blindada s’aproximava a Kíev des del sud, amb l’aparent intenció d’envoltar la ciutat, d’una mida similar a Madrid i on vivien, fins a l’inici de les hostilitats la setmana passada, uns tres milions de persones. A més, un projectil disparat per les forces russes va impactar en la torre de comunicacions de la capital, segons fonts ucraïneses, causant diversos morts. Segons va explicar Moscou, aquesta infraestructura estava sent utilitzada per dur a terme «atacs informatius» i calia silenciar-la.

El Kremlin sembla atorgar una gran importància al control de les telecomunicacions. La televisió ucraïnesa està sent un mitjà molt rellevant per informar els ciutadans les 24 hores del dia i mantenir elevada la moral. Els diferents canals mantenen l’emissió mitjançant connexions amb corresponsals o enviats especials a les ciutats que són objecte d’atac, a més de retransmetre freqüentment debats amb experts i, sobretot, les intervencions diàries del president ucraïnès.

Khàrkiv, la segona ciutat d’Ucraïna, que també ha rebutjat diverses vegades les incursions dels blindats russos, està patint un atac similar a la de la gran megalòpolis ucraïnesa. Projectils d’artilleria van impactar al centre de la ciutat, concretament a la Plaça de la Llibertat, destruint edificis administratius. «Putin no pot trencar Ucraïna; comet més crims de guerra a causa de la seva ràbia i assassina civils innocents; el món pot fer i ha de fer més; incrementeu la pressió, aïlleu Rússia del tot», clamava en un tuit el ministre d’Exteriors ucraïnès, Dmitro Kuleba.

Ús d’armes prohibides

Aquest canvi d’estratègia militar podria venir acompanyat de l’ús d’armes prohibides o vetades en grans aglomeracions urbanes per les convencions internacionals. En concret, l’ambaixadora d’Ucraïna als EUA, Oksana Makárova, va acusar l’Exèrcit rus de fer servir bombes de buit, mentre que grups de drets humans com Amnistia Internacional o Human Rights Watch han acusat els atacants russos de recórrer a les bombes de dispersió.

Les bombes de buit o termobàriques estan formades per dues càrregues explosives, una primera que escampa un núvol de combustible que després és detonada per una segona deflagració. Per això l’àrea de destrucció és significativament més gran que la d’un projectil d’artilleria convencional, aconseguint a més a més extreure l’oxigen del seu radi d’acció, i provocant la mort per asfíxia o incineració dels que es troben en les seves proximitats. Van ser utilitzades amb profusió per l’Exèrcit rus durant el setge a Grozni a finals de 1999 i principis de 2000, poc després d’arribar Vladímir Putin al poder, deixant un paisatge de destrucció inaudit fins ara en una gran ciutat europea. Les bombes de dispersió, per la seva banda, alliberen centenars de petites bombes en obrir-se, i el seu efecte sobre els espais que han estat atacats és similar al de les mines antipersones.