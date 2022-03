Vestit amb l’uniforme militar amb què apareix des del primer dia de la invasió russa però amb cara d’extrem cansament, el president d’Ucraïna, Volodimir Zelenski, va aprofitar ahir la intervenció per videoconferència davant del ple extraordinari de l’Eurocambra per instar la Unió Europea (UE) a acceptar la sol·licitud d’adhesió del seu país. «Demostrin que estan amb nosaltres, demostrin que no ens deixaran sols, demostrin que són europeus i llavors la vida triomfarà sobre la mort i la llum guanyarà la foscor», va reivindicar durant un emotiu discurs, improvisat i sense papers.

«No puc dir bon dia, bona tarda o bona nit. Perquè per a algunes persones aquest dia no és bo. Per a alguns, aquest dia és l’últim», va assenyalar, i va recordar que «lluitem pels nostres drets, la nostra llibertat, la nostra vida i la supervivència, però també perquè són membres de ple dret d’Europa. Estic convençut que avui mostrem al món el que són els ucraïnesos, el que és Ucraïna. La UE cada vegada serà més forta amb Ucraïna, però sense vosaltres Ucraïna es quedarà sola», va advertir abans de rebre una gran ovació. «El suport més gran seria el reconeixement de les nostres aspiracions a la UE. Faig una crida a donar suport a la candidatura de l’estatus d’adhesió del nostre país que compta amb el suport de tots els ucraïnesos», es va sumar poc després el president de la Rada ucraïnesa, Ruslan Stefanchuk, amb imatges dels bombardejos com a teló de fons. A l’hemicicle, eurodiputats, comissaris i dirigents europeus es van quedar muts davant la cruesa de la situació al país. Molts portaven samarretes amb la bandera d’Ucraïna com a suport a aquest país. «Treballarem per aquest objectiu», va respondre la presidenta de l’Eurocambra, Roberta Metsola.