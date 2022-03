L’Ajuntament de Barcelona ha suspès les relacions institucionals amb el consolat general de Rússia a la ciutat després de la invasió militar a Ucraïna. La tercera tinenta d’alcalde, Laia Bonet, ha fet públic a través de Twitter una carta dirigida al cònsol general de la Federació Russa a Barcelona, Aleksandr Pankov, en la qual li comunica la decisió. «Fins que no cessi la invasió il·legal d’Ucraïna i torni la pau al país», explica Bonet, el consistori no participarà en els actes convocats pel consolat. A més, la decisió inclou no convidar els representants diplomàtics de la federació russa a reunions i actes convocats pel consistori.

