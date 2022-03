Vladímir Putin ha aconseguit el que es planteja des de fa temps i cada cop més com una quimera als Estats Units: la unitat entre demòcrates i republicans, només durant 12 minuts. Aquest és el temps que, en l’inici del seu primer discurs sobre l’estat de la Unió, el president Joe Biden va dedicar al conflicte a l’est d’Europa. I en aquests minuts es va veure acompanyat per aplaudiments de les dues bancades mentre condemnava «l’atac premeditat i totalment no provocat» de Rússia a Ucraïna, que va emmarcar en «la batalla entre democràcia i autocràcies» i va afrontar defensant «una determinació infrangible que la llibertat sempre triomfarà sobre la tirania».

«Quan els dictadors no paguen un preu per la seva agressió causen més caos, continuen avançant», va dir Biden abans d’anar detallant la resposta ferma de la comunitat internacional a les accions del Kremlin. «Les democràcies estan guanyant», va assegurar també el mandatari, que va lloar repetidament el «coratge» del poble ucraïnès davant un ple del Congrés on alguns congressistes portaven peces blaves i grogues o pins a les solapes en solidaritat amb Ucraïna i on es va ovacionar dempeus una de les convidades de la primera dama, l’ambaixadora de Kíev a Washington, Oksana Markarova,

Biden va assenyalar amb les seves denúncies directament Putin, prometent que «pagarà un alt preu» i assenyalant els seus «errors de càlcul» . «Va pensar que no respondríem, va pensar que ens podria dividir, però es va equivocar. Ara està aïllat del món, més que mai. No en té ni idea del que ve», va afirmar. En la seva intervenció va anunciar el tancament de l’espai aeri nord-americà a tots els vols russos, que tindrà efectes pràctics limitats, així com l’alliberament de 30 milions de barrils de petroli de les reserves estratègiques per combatre l’alça de preus de combustible

Amb la guerra sagnant a Europa i dominant la seva pròpia agenda, era inevitable i lògic que Biden li dediqués temps a la invasió d’Ucraïna en un discurs tradicionalment centrat en la política nacional, però en qualsevol cas va ser aquesta segona la que va dominar la intervenció, de poc més de una hora. Obviant el descontentament amb la seva gestió al que fan referència les enquestes, on els seus índexs d’aprovació no arriben al 40%, el president dels EUA va traçar un retrat d’èxits econòmics i en la lluita contra la pandèmia, encara que reconeixent les frustracions i reptes encara pendents, especialment després de dos anys de restriccions i en la lluita contra la gran inflació. «La meva principal prioritat és posar els preus sota control», va dir.