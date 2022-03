L’arxiu de les investigacions al rei emèrit portada a terme pel Tribunal Suprem revela alguns detalls de les despeses realitzades per les fundacions utilitzades per l’entorn del monarca, com Zagatka. Entre elles, la de la compra de tres armes de foc el juny del 2018 per un valor total de 102.000 euros que l’aristòcrata va donar a l’exmonarca. El decret d’arxiu apunta que no hi ha cap element regularitzat que faci referència a la compra i el pagament d’armes de foc. No obstant això, al compte que l’esmentada fundació tenia a l’entitat Lombard Odier es pot trobar un càrrec de 102.000 euros de data 29 de juny de l’any 2018 per l’adquisició i el pagament de tres armes.

L’empresari Joaquín Romero Maura, que va rebre el 2004 al paradís fiscal de Jersey un total de 14.923.604 euros de dos trusts vinculats a Joan Carles I, va enviar el 17 de juliol de 2009 una carta al gestor del trust The JRM 2004 en què proposava que el rei emèrit fos considerat en el futur com a «beneficiari» d’aquests fons opacs, segons assegura el decret d’arxiu de la Fiscalia, que especifica que aquest nomenament no es va arribar a concretar. «L’anomenat tercer beneficiari és un beneficiari contingent que depèn que passin fets improbables. Seria la persona o persones que haguessin cessat a la Prefectura de l’Estat d’Espanya a causa d’un cop anticonstitucional», diu el fiscal.