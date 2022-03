A principis de setmana, alts dirigents del PSOE i d’Unides Podem aplaudien la «coordinació absoluta» que hi havia al Govern de coalició en relació amb la guerra d’Ucraïna. Tots dos socis veien el camí lliure d’obstacles. El consens, en aquell moment, era que Espanya no enviaria armes a Ucraïna al marge de la Unió Europea (UE). L’anunci d’ahir del president de l’executiu, Pedro Sánchez, que enviarà «material militar ofensiu» va fer malbé aquesta aparent harmonia. Les ministres de Podem, Ione Belarra i Irene Montero, van carregar contra aquesta decisió obrint una esquerda en la unitat d’acció del Govern. El seu rebuig va provocar una divisió interna a Podem i la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, amb dirigents d’En Comú Podem i IU es van desmarcar ràpidament.

Dimarts passat, a última hora de la tarda, Sánchez va informar Díaz del seu canvi de posició. El dia anterior havia defensat a TVE que Espanya no enviaria armes de manera directa a Ucraïna. El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, va ser l’encarregat d’avisar Belarra. Ahir, amb el debat al Congrés dels Diputats ja iniciat, Belarra va esperar que Sánchez acabés la intervenció per abandonar l’hemicicle i acusar-lo davant els mitjans de comunicació de «contribuir a l’escalada bèl·lica». La líder del partit morat i Montero no es van aixecar a aplaudir la intervenció completa del president.

«Hem trobat a faltar referències a les vies diplomàtiques i això evidencia que Espanya i la UE no estan posant tot l’esforç necessari per reforçar-les», va dir la secretària general de Podem sobre el discurs del cap de l’executiu. Minuts després, el portaveu dels morats al Congrés, Pablo Echenique, va titllar d’«error» la decisió.

El malestar de les ministres de Podem no va ser compartit per Díaz. «El president del Govern té tot el nostre suport», va dir la vicepresidenta, allunyant-se del rebuig del partit morat. A més, va destacar que es tracta d’una decisió «seriosa» i «difícil». El ministre d’Universitats, Joan Subirats, es va posicionar al costat de Díaz. «No sembla que es pugui forçar Putin a canviar la seva estratègia agressiva de cap altra manera». Fonts properes al ministre de Consum i coordinador federal d’IU, Alberto Garzón, van destacar que també dóna suport a la decisió de Sánchez. Al marge de les tensions internes de Podem, Sánchez va admetre «discrepàncies» amb el partit morat.