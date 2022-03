Espanya finalment també enviarà armes de manera directa a Ucraïna. És a dir, de manera bilateral, igual que està fent la majoria de països de la UE. No es canalitzarà l’ajuda de material ofensiu només a través del fons europeu d’ajuda a la pau. El president del Govern rectifica, per tant, respecte la posició mantinguda fins ara perquè quedi clar el «compromís» del seu executiu amb el poble ucraïnès.

Sánchez va solemnitzar aquest gir ahir davant el Congrés en el ple extraordinari convocat per informar de la guerra a l’est del Vell Continent, encara que en les últimes hores en el seu cercle proper s’havia fet referència a aquesta possibilitat i la titular de Defensa, Margarita Robles, va obrir de fet subtilment aquesta porta en una entrevista dimarts a la nit a La Sexta.

El cap de l’executiu va al·legar que sempre ha entès que l’atac de Rússia no és només contra Ucraïna, sinó contra Europa i els seus «principis i valors», i per això va defensar accions «coordinades a nivell europeu», i no un «sumatori d’iniciatives de cada país», contra les quals advertia, va recordar, l’alt representant, Josep Borrell. Per això l’executiu va avalar l’activació del fons europeu de suport a la pau (FEAP), dotat amb 500 milions, per al lliurament d’armament ofensiu i defensiu per part de la UE a Ucraïna, fons del qual Espanya és el quart donant (40 milions).

«Aquesta ha estat la meva posició i la posició del Govern. I crec que és l’adequada. Ho crec fermament. A una amenaça europea, hem de donar una resposta europea, coordinada i unida. És el que ens va demanar l’alt representant, Josep Borrell, i a aquesta crida Espanya va respondre a l’instant, però, com que veig que hi ha grups que posen en qüestió el compromís del Govern d’Espanya, i per a mi i per a l’executiu és tan important, tan fonamental, la unitat de tots, els anuncio que Espanya entregarà a la resistència ucraïnesa material militar ofensiu», va justificar Sánchez.

El cap de l’executiu va traslladar la «solidaritat» del país i del seu Gabinet cap a Ucraïna, i va insistir que Espanya l’ajudarà per «fer front a aquest atac». I a més de les accions conjuntes sota el paraigua de la UE i de l’OTAN, el Govern ha enviat 20 tones d’ajuda humanitària i dos avions carregats d’equips personals, material defensiu i equipament mèdic. «Tinc el ferm propòsit de proporcionar a Ucraïna tota l’ajuda i el suport que sigui possible», va prometre.

I aquí encaixava, per tant, l’anunci que Espanya també lliurarà material de combat de manera directa a Kíev, va anunciar indignant part de Podem. L’anunci va ser acollit amb aplaudiments per la bancada socialista, no acompanyats, significativament, pels de la d’Unides Podem. «El record del ‘no a la guerra’ de l’Iraq de 2003 avui és el ‘no a la guerra de Putin’», va al·legar, per intentar respondre als dubtes d’una part de l’esquerra que ha tornat a enarborar la bandera antiatlantista.

Segons el seu parer el «pas decisiu» el va donar la UE diumenge en canviar el sentit del fons europeu de suport a la pau, concebut inicialment per ajudar a l’entrenament de tropes a països com Mali o Moçambic, no per aportar material ofensiu.