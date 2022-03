L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) en coordinació amb Protecció Civil de l’Hospitalet i el Consolat General d’Ucraïna a Barcelona, ha organitzat una recollida de material d’ajuda per al poble ucraïnès durant aquest cap de setmana. En un comunicat aquest dimecres, el consistori ha explicat que la campanya porta per nom ‘Donem suport a Ucraïna’ i que la recollida de material tindrà lloc aquest dissabte i diumenge a la plaça de l’Ajuntament de les 10 a les 14 h.

El consolat ha demanat que es brindin farmacioles amb productes de primers auxilis; mantes, roba d’abric i altres peces de roba per combatre el fred –guants, bufandes o gorros de llana–; i aliments no peribles com ara arròs, llegums, llet en pols infantil, sucs de fruita, pasta, conserves o cafè soluble.

🇺🇦 #LHospitalet se moviliza en apoyo a Ucrania.



Recogida de:



👉alimentos no perecederos

👉ropa de abrigo

👉productos de primeros auxilios



🗓️ sábado y domingo, 5 y 6/3, de 10 a 14 h.

📍 en la pl. del Ayuntamiento, a cargo de Protección Civil.



ℹ️👉https://t.co/H3vQQ8lnDE pic.twitter.com/WMW5AYSV0Z — Ajuntament de L'Hospitalet (@LHAjuntament) 3 de marzo de 2022

El material recollit a la ciutat serà lliurat per Protecció Civil al Consolat per al seu emmagatzematge i enviament a la població ucraïnesa. A més, el Servei Municipal de Cooperació Internacional de la ciutat farà una aportació econòmica que es concretarà els pròxims dies.

La ciutadania que desitgi fer aportacions econòmiques d’ajuda a la població ucraïnesa pot fer-ho a través dels comptes corrents del Fons Català de Cooperació: BBVA, codi IBAN: ES91 0182 6035 4102 0160 8531; i CaixaBank, codi IBAN: ES79 2100 3200 9625 0002 9627.

El consistori també ha recordat que aquest dimarts la plaça de l’Ajuntament va acollir una concentració ciutadana en defensa de la pau i en suport al poble ucraïnès, i que a l’Hospitalet hi viuen uns 700 ciutadans d’origen ucraïnès.

