«Avui és un d’aquells dies que apareixeran als llibres d’història», va exclamar, exultant, la directora executiva del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (Pnuma), Inger Andersen, després de l’aprovació d’una «resolució històrica» per posar fi a la contaminació per plàstic. L’Assemblea General de les Nacions Unides va anunciar ahir el primer acord internacional legalment vinculant per posar fi a una indústria que ha multiplicat les deixalles en les últimes dècades, que ara mateix està generant 400 milions de tones d’escombraries per any i que, si segueix així, duplicarà el seu impacte per al 2040.

La resolució va ser avalada per caps d’estat, ministres de medi ambient i altres representants governamentals de 175 països, inclosa Espanya. «És el compromís global més important des de l’Acord de París», va argumentar Andersen després de l’aprovació d’aquest pacte històric.