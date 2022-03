«Espanya és, possiblement, el país menys exposat des del punt de vista comercial i energètic» als efectes econòmics de la invasió d’Ucraïna per Rússia, va denfensar ahir la vicepresidenta Nadia Calviño. Les exportacions a Rússia sumen 2.200 milions, només el 0,7% del total de les vendes a l’exterior, i les importacions només suposen l’1,8%. La dependència energètica també és baixa: només el 4,6% del petroli i el 8% del gas que compra Espanya procedeix de Rússia.

Macroeconomia: Les sancions dictades per la UE i els EUA contra Rússia afectaran l’economia europea i l’espanyola. L’impacte més gran ja està arribant en forma d’un encariment de l’energia i de les primeres matèries que alimentarà la inflació, limitarà les rendes de famílies i empreses i restarà creixement econòmic. Tot i que encara no hi ha estimacions oficials, algunes projeccions apunten a un creixement més baix de l’economia espanyola de 0,4 punts el 2022 si el conflicte té una durada limitada i de 0,6 punts addicionals més en dos anys si s’allarga en el temps (un punt en total). La inflació podria elevar-se fins a una mitjana anual al voltant del 4% o per sobre, davant del 3,5% consensuat pels analistes.

Maneres de superar el tancament de Swift. Tot i que el comerç exterior amb Rússia és molt limitat, hi ha milers d’empreses que patiran les conseqüències del bloqueig financer. Les al voltant de 5.000 companyies espanyoles que exporten al país estan pendents de l’efecte de l’exclusió de certs bancs russos de la plataforma de pagaments internacionals Swift. Fora d’aquesta plataforma serà més difícil, car i tardà el cobrament mitjançant transferència de les comandes enviades a Rússia. A això s’hi afegeix la prohibició russa de treure divises (dòlars o euros) fora del país i la forta depreciació del ruble. Tot això elimina gairebé de facto el comerç exterior amb aquell país i deixa als llimbs les 5.000 empreses exportadores, una xifra semblant d’importadores i les 149 firmes espanyoles amb filials al país governat per Vladímir Putin.

Ajudes del Govern per compensar les dificultats: «Tenim un comerç amb Rússia minúscul. Però hi ha empreses per a les quals és un mercat molt important. Hi ha firmes que s’estan jugant la supervivència», adverteix Joan Tristany, director general de la comunitat d’empreses industrials internacionals AMEC. «Com que no són moltes, s’hauria de buscar algun tipus de compensació o ajuda perquè aquesta crisi no sigui un element determinant per a la seva continuïtat», afegeix. De moment, el president del Govern, Pedro Sánchez, va posar ahir al Congrés a disposició de les empreses el nou mecanisme d’ERTOs creat en la reforma laboral, en previsió que es produeixin situacions temporals de desproveïment o augment de costos.