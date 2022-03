Ahir al matí, mentre seguia nevant i hi havia boira a Kíev, l’oficina de premsa del president ucraïnès va publicar un vídeo en què Volodímir Zelenski apareixia parlant amb la veu ronca. El seu rostre també era la representació del líder en guerra, inclosa la pell sense brillantor i la inflor facial per les poques hores dormides.

Des que Rússia va iniciar la invasió d’Ucraïna, les xarxes socials ucraïneses i les aplicacions de missatgeria instantània s’han omplert d’imatges del màxim mandatari ucraïnès. És un encert, ja que així les seves declaracions circulen com la pólvora entre la població.

Els responsables de comunicació del Govern de Kíev han de pensar que després de dies en guerra, la moral de la gent, els soldats i els voluntaris s’ha de mantenir alta. I no hi ha ningú per intentar complir aquesta tasca millor que el president, ja que es tracta d’un personatge mediàtic, un excòmic i actor de 41 anys que va guanyar l’edició local de Mira qui balla el 2004. Fins i tot com a president d’Ucraïna -va guanyar les eleccions el 2019-, va publicar missatges burletes dirigits a la llavors cancellera d’Alemanya, Ángela Merkel, i ironitzava sobre l’entrada del seu país a la UE.

No abandona Ucraïna

Zelenski ha tingut una carrera tan surrealista que alguns temen que s’acabi estavellant en algun revolt del destí. President ara d’un país en guerra, ha repetit més d’una vegada que no vol abandonar el seu poble i no s’ha estalviat els adjectius apassionats i dramàtics per frenar el conflicte. En les primeres intervencions, es va dirigir primer als 44 milions d’habitants d’Ucraïna i després va parlar als 144 milions de russos. També va apel·lar al dret internacional i va acusar Rússia de crims de guerra. En paral·lel, ha intentat mantenir oberta la via del diàleg amb Moscou, però ha admès que no té ni una mica d’esperança.

Després del xàfec de ferro i foc que ha martiritzat en els últims dies les ciutats ucraïneses de Khàrkiv, Jerson i Kíev, ahir les bombes van caure al sud i l’est del país, on l’avenç rus va continuar de manera més expedita deixant darrere seu civils ferits, morts i destrucció. L’Exèrcit rus sol llançar les bombes des de molt aviat. A les cinc o sis del matí ja estan intentant destruir les estructures estratègiques ucraïneses i debilitar el país militarment i econòmica. És el preludi abans dels atacs definitius.

A Kíev, la resistència ucraïnesa ha aconseguit frenar per ara aquest avenç. En la seva estratègia de contenció destaca la destrucció de ponts que connecten la capital amb la resta del país. Aquesta situació ha aixecat la moral del president, sentiment que ha transmès a la població. Dissabte va dir que Ucraïna havia «desbaratat» el pla de l’Exèrcit rus d’una guerra llampec.