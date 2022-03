El president de Rússia, Vladímir Putin, va dir aquest dijous al seu homòleg francès, Emmanuel Macron, que la seva ofensiva sobre Ucraïna va "segons el que es preveu" i s'empitjorarà tret que aquest país accepti les seves condicions, entre elles la seva desmilitarització, van indicar fonts de l'Elisi. Macron ha assegurat que creu que "el pitjor està per arribar" a Ucraïna després del seu intercanvi amb Putin, qui va expressar "la seva altíssima determinació" de continuar amb la seva ofensiva i va assegurar que el seu objectiu és "prendre el control" de tot el país, segons a l'Elisi.

La conversa telefònica va tenir lloc a petició de Putin i en ella el líder rus va advertir que si els ucraïnesos no accepten els seus termes per la via política-diplomàtica, Rússia els aconseguirà per la militar.

Macron, segons les fonts, li va dir que estava cometent "un error greu", que estava buscant "pretextos" i que la seva actuació no era conforme a la realitat ni podia justificar la seva violència i el preu que pagarà el seu país, que acabarà "aïllat, afeblit i sota sancions" durant un llarg període de temps.

"El pitjor està per arribar"

El cap d'Estat francès va extreure d'aquest intercanvi telefònic que "el pitjor està per arribar", donada la determinació de Putin i el seu argument d'atribuir a Ucraïna el desencadenant de la seva operació per l'incompliment, segons el parer del líder rus, dels acords de pau de Minsk.

Des de l'Elisi es va admetre que encara que la xerrada va "ser tibant" sobre el fons, el diàleg va ser franc i hi ha intenció de mantenir el contacte en el futur perquè tots dos dirigents "poden dir-se coses fortes sense que la conversa es trenqui".

Macron va exigir de nou a Putin que posi fi a l'ofensiva militar i li va demanar que garanteixi la integritat física tant del president ucraïnès, Volodímir Zelenski, com dels seus afins i del conjunt de civils al país. Putin va assegurar que els civils no són un objectiu militar.

Negociacions

La conversa ha tingut lloc el mateix dia en què estan previstes noves negociacions entre Rússia i Ucraïna a la regió bielorussa de Brest.

Putin, segons les fonts franceses, assegura que els ucraïnesos estan cometent "crims de guerra" i s'estan comportant com a "nazis", raó per la qual encara que diu estar obert a la negociació preveu "arribar fins al final", fins a la presa de control de tot el país.

Malgrat les sancions contra Rússia imposades ja per la comunitat internacional, França creu que encara hi ha marge per a estrènyer el cèrcol a Rússia amb més suport a Ucraïna, iniciatives amb aquells que puguin exercir pressió sobre Putin o noves mesures econòmiques o diplomàtiques.

La seva conversa bilateral ha sigut seguida per una altra de Macron amb Zelenski, en les quals el president francès li va exposar les condicions del mandatari rus i el president ucraïnès va sostenir que no es rendiran.