L’Exèrcit rus va avançar aquest dimecres amb intensos atacs al sud d’Ucraïna, on va prendre el control de Kherson, i on pràcticament bloqueja ja Mariúpol, així com a l’est, on assegura haver-se apoderat en bona mesura de la costa del mar d’Azov. Tot això un dia abans de noves negociacions amb Kíev. La invasió d’Ucraïna ha tingut, no obstant, el seu cost per a Rússia, no només per les sancions occidentals sense precedents, sinó també per les baixes que pateix a les seves files. Per primera vegada en set dies d’ofensiva militar va admetre la mort de 498 soldats russos en la guerra, a més de 1.597 militars ferits, segons el portaveu del Ministeri de Defensa, Igor Konaixénkov.

La viceministra ucraïnesa de Defensa, Hanna Maliar, va dir que, segons dades preliminars de Kíev, fins al moment han mort 5.840 soldats russos. Segons Rússia, les baixes entre les forces ucraïneses ascendeixen a 2.870 morts i 3.700 ferits. L’assalt a Kherson, una ciutat de gairebé 300.000 habitants i situada al sud d’Ucraïna, a la vora del mar Negre i al costat del riu Dniéper, va començar el dia 1 i aquest dimecres van acabar de prendre’n el control.

La presa de Kherson

«Les divisions russes de les forces armades van prendre la ciutat de Kherson sota control total», va afirmar el portaveu del Ministeri de Defensa, Ígor Konaixénkov. Més a l’est, a Mariúpol, a la vora del mar d’Azov i a la regió de Donetsk, els separatistes prorussos avalats pel poder militar rus van assegurar que les seves forces havien bloquejat la ciutat, segons els mitjans russos. «Mariúpol està bloquejada. Les tropes continuaran movent-se en aquesta direcció per finalment aturar el bombardeig d’àrees residencials», va dir el representant de la milícia de Donetsk, Eduard Basúrin, a la televisió pública russa Rossía-24.

No obstant, el Ministeri de l’Interior ucraïnès va assegurar que «les batalles per Mariúpol continuen», ja que les unitats de la Guàrdia Nacional juntament amb les Forces Armades «mantenen la defensa de la ciutat». La vigília, Rússia va dir que les forces russes i les milícies de Donetsk havien aconseguit el control de la costa del mar d’Azov. Konaixénkov ha especificat avui que Rússia s’ha apoderat de Primórskoie, Priazóvkoie, Xevtxenko i Berdiansk, a la costa. Les milícies rebels prorusses de Donetsk i Lugansk, va assegurar Moscou, a més, han avançat des de l’inici de la invasió russa d’Ucraïna 58 i 75 quilòmetres, respectivament, a l’est.

Al nord-est, el centre de Khàrkiv, la segona ciutat més gran d’Ucraïna, va ser objecte d’atacs russos des de primera hora del matí de dimecres després del desembarcament de tropes aerotransportades amb míssils que van impactar a diversos edificis estatals i una universitat. El bombardeig va provocar quatre morts i nou ferits, segons Kíev, que va xifrar aquest dimecres en més de 2.000 els civils morts en atacs russos. «Les Forces Armades de la Federació Russa estan prenent mesures per garantir la seguretat de la població civil d’Ucraïna», va afirmar no obstant Konaixénkov.

Corredors de seguretat per a civils

«Tots els civils que desitgin sortir de Mariúpol per motius de seguretat poden dirigir-se cap a l’est [...], va assegurar, mentre va assenyalar que s’han creat altres corredors al sud-oest de Khàrkiv i al nord de Kíev, on Rússia reuneix forces cada vegada més a prop de la capital. «Els militars russos no posen obstacles a la sortida de la població civil», va assegurar, tot i que Rússia no pensa aturar la seva ofensiva, tal com han assegurat aquesta setmana ja diversos alts càrrecs, com el ministre de Defensa, Serguei Xoigú, i el mateix president rus, Vladímir Putin.

Això no treu, consideren al Kremlin, que puguin asseure’s a negociar amb Ucraïna, amb l’esperança que el president d’aquest país, Volodímir Zelenski, cedeixi a les seves exigències. Putin, de fet, va deixar clar dilluns, després de la primera ronda de negociacions amb Kíev a la frontera ucraïneso-bielorussa, que només aturarà la invasió si es tenen en compte els «legítims interessos de Rússia en matèria de seguretat, incloent-hi la seva sobirania sobre Crimea», així com la «desmilitarització i desnazificació» d’Ucraïna i un estatus neutral d’aquest país respecte a l’OTAN.

Segona ronda de negociacions

Aquest dijous hi haurà una altra taula de negociació en territori bielorús, però en aquesta ocasió a Belovézhskaia Puixtxa, a la regió de Brest, més a prop de Polònia. «Tinc entès que venen des de Polònia», va assenyalar el cap negociador rus, Vladímir Medinski. L’Oficina del President d’Ucraïna va confirmar poc després que la delegació ucraïnesa viatjarà a Belovézhskaia Puixtxa. «Estem preparats per a negociacions, estem oberts per a la diplomàcia, però de cap manera estem preparats per acceptar els ultimàtum russos», va dir el ministre d’Exteriors ucraïnès, Dmitró Kuleba. Per la seva banda, Zelenski, va dir, aquest dimarts, en una entrevista a la cadena CNN, que el primer «és aturar la lluita» perquè, altrament, s’estarà «perdent el temps».