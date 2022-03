La segona ronda de les negociacions entre les delegacions russa i ucraïnesa en territori bielorús sobre un possible alto el foc a <strong>Ucraïna</strong> se celebrarà avui, dijous, segons va dir ahir el cap negociador rus, Vladímir Medinski. «Els esperem demà, ja estan de camí», va dir a la televisió pública russa Medinski des de la regió bielorussa de Brest, a la frontera amb Polònia i Ucraïna, que acollirà la seu de la segona trobada entre Moscou i Kíev.

Medinski, assessor del president rus, Vladímir Putin, va afirmar que les parts bel·ligerants van triar el lloc de la reunió de forma conjunta. Va explicar que Belovézhskaia Puixtxa, a la regió de Brest, està a prop de la frontera polonesa, país per on arribarà al lloc la delegació ucraïnesa. «Tinc entès que venen des de Polònia», va afirmar.

L’Oficina del President d’Ucraïna va confirmar poc després que la delegació ucraïnesa viatjarà a Belovézhskaia Puixtxa per conversar amb Rússia. El Kremlin va avançar dimecres que la segona ronda de les negociacions entre les delegacions russa i ucraïnesa podria celebrar-se aquell mateix dia, sense revelar el lloc de la trobada. «Estem preparats per a negociacions, estem oberts per a la diplomàcia, però de cap manera estem preparats per acceptar els ultimàtum russos», va dir al seu torn el ministre d’Exteriors ucraïnès, Dmitró Kuleba.

Medinski va dir que en la primera reunió de les delegacions, que es va celebrar el 28 de febrer, van ser abordades «unes propostes russes» relacionades amb un «alto el foc immediat». Va afegir que sobre unes quantes, «en trets generals, hi va haver una entesa a la taula de les negociacions», però sobre d’altres, «com era d’esperar, la part ucraïnesa va necessitar un temps per a reflexions i consultes a Kíev».

Rússia va reclamar prèviament «la desmilitarització i la desnazificació» d’Ucraïna, així com el reconeixement de la sobirania russa sobre la península de Crimea, annexionada el 2014, i de la independència de les repúbliques populars de l’est ucraïnès.