Fa una mica menys d’un mes, era un espai públic transitat, flanquejat per agradables cafès, freqüentat per llocs de menjar ràpid i presidit per una concorreguda pista de patinatge a l’aire lliure. De la boca del metro, a les hores centrals del dia, sorgia una munió que, o bé es dirigia als seus llocs de treball, o bé acudia a resoldre assumptes al centre, individus una mica inquiets davant la proximitat de les tropes russes, però incapaços, la majoria, de creure que el Kremlin acabaria llançant la temuda invasió. Avui, la plaça de la Llibertat de Khàrkiv, la segona població en importància d’Ucraïna, amb una mida similar a la de Barcelona, s’ha transformat en un escenari bèl·lic molt semblant a aquelles fotografies publicades als manuals d’Història de ciutats devastades durant la Segona Guerra Mundial.

Les entranyes de l’orgullós edifici de l’Administració Regional de Khàrkiv, a l’ala est de la plaça, amb les seves columnes neoclàssiques i el seu inconfusible estil arquitectònic propi de l’era estalinista, han estat rebentades amb gran violència a causa del bombardeig del dia anterior. Amb el sostre enfonsat i reduït el complex administratiu a només quatre murs, encara és possible albirar, en algunes de les finestres, dues banderes onejant, una insígnia nacional ucraïnesa i una altra municipal, a més de sacs terrers que permeten entreveure l’existència, enmig dels enderrocs, d’una posició militar els integrants de la qual probablement prefereixen no deixar-se veure per la premsa. De cop i volta, com un fantasma, i enmig del rugit provocat pel vol rasant d’un avió de combat rus, sorgeix un jove fregant la trentena, amb el cap cobert amb una kipá i un llarg pentinat acabat en tirabuixons característic de la religió jueva. Oneja orgullós una bandera, també ucraïnesa, i mostra sense objeccions a les càmeres un cartell on es pot llegir, escrit a mà i en l’idioma local, la frase següent: «Ucraïna vencerà». A escassos metres, des d’un carrer veí, un milicià pertanyent a les forces defensores, inquiet davant la possibilitat que es produeixi un nou atac aeri, crida a fotògraf i fotografiat, ratllant les males maneres: «surtin d’allà; estan molt exposats!». Olga Vólkova, una voluntària que ha intentat sense èxit allistar-se en la Defensa Territorial i que ara ajuda en el que pot, assegura que aquesta no és «ni una guerra econòmica ni una guerra política». «És una guerra d’odi; Putin odia els ucraïnesos, com Hitler odiava els jueus». Khàrkiv, fins fa pocs dies una pròspera localitat, s’ha transformat en una ciutat fantasma, on amb prou feines circulen vehicles i gent pels carrers. La immensa majoria dels comerços estan tancats amb pany i forrellat i amb les persianes abaixades. El president Zelenski esdevé l’heroi dels ucraïnesos Rússia accepta 500 baixes entre els seus soldats El Ministeri de Defensa de Rússia va admetre ahir la mort de 498 soldats russos en la guerra, a més de 1.597 militars ferits. Es tracta de la primera informació divulgada per Rússia en aquest sentit, però l’Exèrcit d’Ucraïna eleva aquesta xifra a 5.850. Paral·lelament, els civils ucraïnesos han pagat un alt preu en la primera setmana de guerra, ja que durant els set dies de conflicte haurien mort més de 2.000 civils, segons va explicar el Servei Estatal d’Emergència.