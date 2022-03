Les delegacions d'Ucraïna i Rússia han acordat la creació de corredors humanitaris per evacuar civils en la segona taula de negociació per abordar el conflicte armat. Això és el que ha assegurat Mykhailo Podolyak, assessor del president ucraïnès Volodímir Zelesnki, a través de les xarxes socials un cop acabada la trobada. "Desafortunadament, els resultats que Ucraïna necessita no s'han aconseguit encara", ha lamentat Podolyak. La delegació ucraïnesa demanava, a més de la creació de corredors humanitaris, l'alto el foc immediat i l'armistici.