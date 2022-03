L'expresident del Govern José María Aznar creu que Espanya ha de "aprofitar" la guerra a Ucraïna per a canviar la seva estratègia de defensa i seguretat i ser un dels països que "modelin" el nou ordre internacional que es produirà després del conflicte.

"Ha de fer alguna cosa més que demostrar la seva solidaritat i ajudar als lluitadors per la llibertat a Ucraïna. Ha de saber aprofitar aquesta gran oportunitat de canvi motivada per un fet tràgic i cruel com és la invasió injusta d'Ucraïna, però que alterarà l'ordre internacional", ha incidit en un vídeo que ha publicat en el seu compte de Facebook.

El que fora cap de l'Executiu del PP ha considerat que Espanya ha de revisar la seva política de seguretat i de defensa, i "enfortir-la" i tenir un compromís més actiu amb les organitzacions internacionals "per a recuperar confiança i prestigi".

"En èpoques de grans crisis, encara que siguin cruels i terribles, són èpoques de grans oportunitats i els grans països que les sàpiguen aprofitar tiraran endavant i modelaran el nou ordre internacional que ha de forjar-se inevitablement en el futur immediat", ha incidit.

Aznar ha assenyalat que Espanya ha d'adonar-se que "no podem continuar gastant el mateix en defensa" i ha instat que hi hagi més autosuficiència energètica i "no creure en polítiques energètiques impossibles"