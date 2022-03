Tècnics del Ministeri d’Hisenda associats a Gestha veuen diverses llacunes en el comunicat fet públic dimecres per la Fiscalia sobre l’arxiu de les investigacions a Joan Carles I en relació amb la veracitat i quantificació de les complementàries de l’IRPF presentades per l’emèrit, fet pel qual sol·liciten que es faci pública més informació sobre els decrets que han motivat l’arxiu de les diligències.

Joan Carles I va presentar una primera regularització tributària per un total de 678.393,72 euros a finals del 2020 i altres 4.395.901,96 euros al febrer del 2021. La primera pel que hauria deixat de pagar en impostos corresponents als exercicis 2016, 2017i 2018 i la segona pels 8 milions d’euros que Joan Carles I va rebre durant diversos exercicis en vols d’una companyia de jet privats pagats fins al 2018 per la fundació Zagatka, propietat del seu cosí llunyà Álvaro de Orleans.

En concret, els tècnics d’Hisenda assenyalen que hi ha una diferència de gairebé 3.000 euros en la primera regularització, la del 9 de desembre del 2020, per les donacions rebudes del seu amic empresari mexicà Allen Sanginés Krause entre el 2016 i el 2019, per això «es requereix més explicació i detall sobre per què s’ha considerat que les complementàries van ser completes, i sense considerar l’eventual delicte de blanqueig de capitals en rebre les transferències del que va ser ajudant del rei emèrit, el coronel Nicolás Murga».

Despeses de l’any d’abdicació

En els decrets d’arxiu, el fiscal en cap Anticorrupció Alejandro Luzón afirma que va analitzar les despeses per l’ús d’avions privats i serveis d’allotjament del rei emèrit i els seus familiars sufragats per la Fundació Zagatka «posteriors al 19 de juny del 2014». Tenint en compte que l’abdicació no és una causa legal que divideixi el període impositiu que es va concloure el 31 de desembre d’aquell any, els tècnics no entenen «per què no es van analitzar les despeses des de l’1 de gener del 2014».

A més, retreuen a la Fiscalia donar per bo l’informe d’identificació i quantificació de contingències fiscals realitzat per l’Oficinal Nacional de Recerca del Frau (ONIF) de les complementàries de l’IRPF del 2014 al 2018 que el rei emèrit va presentar els dies 2 i 3 de febrer del 2021 per un total de 3.544.906,22 euros de quota més 871.851,24 euros d’interessos de demora i recàrrecs.

Quant a això assenyalen un interrogant, referit a si el pagament d’aquestes despeses de viatge i allotjament es regularitza en l’IRPF en comptes de en l’Impost de Donacions. Creuen que l’ONIF o la Fiscalia hauria d’informar si hi ha constància d’alguna contraprestació, perquè en cas contrari serien diverses donacions i la regularització per Renda no seria veraç i no exoneraria els delictes fiscals del 2014 al 2018.

Compra d’armes de foc

Aplaudeixen no obstant això que la Fiscalia faci referència a la compra per part del cosí del rei Álvaro de Orleans-Borbón de tres armes de foc per 101.636,37 euros, IVA inclòs, pagades mitjançant una transferència rebuda de la fundació Zagatka el 29 de juny de 2018, i que finalment va regalar a Joan Carles I.

Per aquesta donació, el rei emèrit és el donatari i la Fiscalia li calcula una quota tributària de 30.411,14 euros de l’impost sobre successions i donacions del 2018. «Però queda l’interrogant de conèixer si el rei emèrit no ha regularitzat i si la Comunitat de Madrid li ha iniciat una comprovació tributària i, si s’escau, l’ha sancionat per l’eventual comissió d’una infracció tributària greu», afegeixen els tècnics de Gestha.

També troben dubtes en relació amb l’anàlisi per la Fiscalia de l’informe del Sepblac que revelava l’existència d’un trust anomenat The JRM 2004 Trust, constituït a Jersey el 2004 per l’historiador i amic del rei emèrit Joaquín Romero Maura i que podria tenir com a propietari últim dels fons Joan Carles I.

A més, critiquen que Fiscalia doni per bona la regularització fiscal del rei emèrit referida a les despeses sufragades per la fundació Zagatzka en defensar que la notificació de les diligències de recerca no contenien els fets regularitzats «per la senzilla raó que en aquells moments es desconeixien les circumstàncies a què es refereixen».