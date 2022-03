El president de la Xunta i precandidat a liderar el PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, va assegurar ahir que ell no comparteix el «discurs de Vox», encara que no descarta haver d’arribar a algun pacte amb la formació de Santiago Abascal. En una entrevista a la Cope, Núñez Feijóo va insistir que «el PP i Vox no són el mateix en cap cas» perquè els populars no són un partit «populista que qüestiona les institucions del nostre país».

El dirigent popular també es va mostrar partidari d’intentar arribar a acords amb l’executiu estatal «si és per protegir els principis constitucionals del nostre país» o assolir «pactes europeistes». Si les propostes del Govern són en aquesta direcció, «és evident que tenim l’obligació d’escoltar, estudiar i reflexionar aquestes propostes», encara que, de moment, «mai hem tingut aquestes propostes».