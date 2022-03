L’actriu ucraïnesa Mila Kunis i el seu marit, l’actor nord-americà Ashton Kutcher, han iniciat una campanya per recaptar fons per als refugiats de la guerra a Ucraïna i han aportat 2,7 milions d’euros. «La gent d’Ucraïna és forta i valenta, però això no significa que no necessitin ajuda», ha manifestat l’actriu en un vídeo publicat en YouTube. La parella d’actors s’ha proposat recaptar 30.000 milions de dòlars per donar-los a ajuda social.

La recaptació es gestionarà a través de dues empreses. D'una banda, a través de l'organització Flexport, que està enviant ajuda humanitària a Polònia, Romania, Hongria, Eslovàquia i Moldàvia, els països que més èxode de ciutadans d'Ucraïna estan rebent. Per l'altra, per pagar les despeses derivades a les vivendes que està oferint Airbnb a la zona. 10.000 aportacions La campanya s'ha llançat a primera hora del matí, hora peninsular, i en poques hores ha rebut 73.000 euros. A les 17.00 hores d'avui més de 10.000 persones ja han respost a la crida de la parella de famosos i han donat més de 380.000 euros. Afegits als 2,7 milions aportats per la parella d'actors, la iniciativa a GoFundMe té ja 3.113.000 euros. «Estic orgullosa de ser d'Ucraïna», ha manifestat l'actriu en un vídeo publicat a YouTube, que s'ha proposat recaptar 30 milions de dòlars. Nascuda al sud-oest d'UcraïnaKunis va néixer a Txernivtsí, una localitat situada al sud-oest d'Ucraïna, molt a prop de la frontera amb Romania. La seva família es va mudar als Estats Units el 1991 i va aconseguir la nacionalitat nord-americana. «Sempre m'he considerat nord-americana, i amb orgull. Estimo tot el que aquest país ha fet per mi i la meva família», ha explicat en el vídeo. «Però avui puc dir que mai he estat tan orgullosa de ser ucraïnesa», ha reiterat diverses vegades en el missatge difós a YouTube. Kutcher, per la seva part, ha dit que «mai havia estat tan orgullós d'estar casat amb una ucraïnesa». Els dos actors s'han unit a molts altres famosos que en les últimes hores s'han solidaritzat amb Ucraïna. En el seu cas, han denunciat que «aquest tipus d'atacs injustos a la humanitat» tenen «efectes devastadors per a Ucraïna».