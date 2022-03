L'oficina de Drets Humans de l'ONU ha confirmat aquest divendres que 331 civils han mort a Ucraïna des de l'inici de la invasió russa el 24 de febrer. L'organització també ha comunicat que 675 persones haurien resultat ferides. Tot i això, des de l'oficina de Drets Humans adverteixen que la xifra real és "probablement molt més elevada".

L'ONU ha admès que entre les 331 víctimes mortals hi ha 19 nens. L'última xifra de víctimes mortals donada per l'organització era de 249. No obstant això, el govern d'Ucraïna va assegurar aquest dimecres que més de 2.000 civils ucraïnesos han mort des de l'inici de l'atac rus contra el país.

Segons l'oficina dels Drets Humans, la majoria de les víctimes han estat assassinades per armes explosives, com ara bombardejos d'artilleria pesant, sistemes de coets de llançament múltiples i atacs aeris i de míssils.