El Govern preveu aprovar alguna mesura el 8-M?

Dimarts aprovarem el Pla Estratègic d’Igualtat entre Dones i Homes, que és un manual d’instruccions per dur a terme les polítiques que calen per tancar la bretxa de gènere.

Com explica la divisió feminista, amb dues manifestacions diferents a Madrid, en una cita com el 8-M?

Sempre hi ha moltes manifestacions. Pensar que perquè a Madrid hi ha dues convocatòries diferents això vol dir que el moviment feminista està trencat és una visió reduïda. Veurem moltíssimes manifestacions a favor dels drets de les dones, això és l’important.

Igualtat vol incloure en la llei de l’avortament un permís per interrupció de l’embaràs. En què consistirà?

La futura llei de l’avortament ha d’anar més enllà del que es va plantejar el 2010. Segur que moltes dones que han hagut d’avortar perquè han volgut o ha estat involuntari s’hauran trobat que l’endemà havien de recuperar-se, malgrat patir sagnats o efectes psicològics. Per això ens sembla sensat plantejar que hi hagi un permís sempre que la situació estigui dins de l’enquadrament sanitari que es fa servir per a les incapacitats temporals, que permeti que es pugui estar uns dies a casa després d’interrompre un embaràs. Creiem que és de sentit comú i que potser hauria d’haver existit molt abans.

La ministra també ha dit que l’Estat garantirà la salut menstrual. Com es farà?

Mai no s’ha parlat de quins són els drets relacionats amb la salut menstrual i les dades són esgarrifoses. Una de cada quatre dones no pot triar productes d’higiene femenina per qüestions econòmiques. Per això proposem que puguin ser dispensats de manera gratuïta a centres educatius i socials. A més, com que aquests productes tenen un preu molt elevat, proposarem una taxa impositiva hiperreduïda. I també és important que hi hagi educació a les escoles sobre salut menstrual. Recordo la primera vegada que em va venir la regla amb 9 anys i jo no sabia què era. No ens podem permetre que hi hagi una educació completa a les etapes obligatòries en la qual no es parli de la salut menstrual.

I hi haurà nous drets laborals?

Hi ha un estudi que diu que el 53% de les dones pateixen regles doloroses i en joves puja al 74%. Això és inacceptable i ha de fer reflexionar els metges i la societat. Quan el problema no es pugui solucionar mèdicament, és molt assenyat que hi hagi una incapacitat temporal associada a aquesta qüestió. És important aclarir què és una regla dolorosa, no estem parlant d’una lleu incomoditat, sinó de símptomes greus com ara diarrees, cefalees fortes, febre... Símptomes que quan hi ha una malaltia que els comporta, es concedeix una incapacitat temporal, per tant el mateix ha de passar amb la menstruació i que hi hagi la possibilitat que si una dona té una regla molt dolorosa, pugui quedar-se a casa. Finalment, també hem de parlar de coresponsabilitat en l’anticoncepció. Espanya ha de ser pionera i crear una píndola anticonceptiva masculina que faci que els homes es puguin fer coresponsables de l’anticoncepció i que no només les dones s’hormonin per no quedar-se embarassades.

La violència obstètrica és el principal escull amb el PSOE en la negociació de la llei?

Sobre la violència obstètrica s’ha obert una conversa. Malauradament, són moltíssimes les dones que estan explicant experiències preocupants a l’hora de parir i al servei de ginecologia. De què parlem quan parlem de violència obstètrica? Parlem de pràctiques mèdiques que no haurien d’existir, que haurien de ser substituïdes per altres que tinguin més en compte els cossos de les dones, la capacitat de decidir. Hi ha coses doloroses que es fan sense avisar ni preguntar. Això vol dir que tot el sistema de salut exerceix violència obstètrica? Per sort, no. Però és evident que hi ha hagut casos flagrants i no ho diem nosaltres, ho diu les Nacions Unides. A Espanya existeix i cal posar-hi solució.

PSOE i Unides Podem han anunciat que registraran al Congrés una proposició de llei contra el tràfic de dones. Es manté aquesta idea?

Nosaltres tenim l’esborrany fet. Ja el teníem quan ho vam anunciar al desembre i l’altra part de la coalició el coneix. La nostra intenció és aprovar una llei contra el tràfic com més aviat millor, és urgentíssim. Espanya no es pot permetre unes xifres gravíssimes. Els càlculs de l’INE assenyalen que hi ha de 400.000 a 600.000 dones en contextos de prostitució, víctimes de tràfic i d’explotació sexual. I cada any es detecten 12.000 víctimes i se n’identifiquen només 500. Hi ha impunitat. Com ens podem permetre això? Més enllà de les converses que hi hagi d’haver, aquest ministeri vol aprovar una llei com més aviat millor, ens és igual la via, que sigui per part del Govern o pel Parlament.

El PSOE vol plantejar l’abolició de la prostitució en aquesta llei, el punt de partida dels dos partits difereix.

Què és l’abolició de la prostitució? És perseguir la indústria proxeneta? Estem d’acord. És donar drets a les dones que en són víctimes, cosa que significa un pla d’inserció laboral i canviar la política d’estrangeria perquè la gran majoria són migrants? Si això és l’abolició, hi estem d’acord. A nosaltres no ens preocupen els debats teòrics, allò que ens preocupa són els drets. El que cal fer és treballar i tirar la llei endavant com més aviat millor.

Hi haurà mesures de caràcter immediat per facilitar la conciliació?

Portarem properament al Consell de Ministres un catàleg de mesures perquè hi hagi una política seriosa de conciliació. A més, el Pla Corresponsables desenvoluparà aquest any mesures adreçades a empreses i homes. El sector privat ha d’implicar-se. Farem acords amb els sindicats per treballar plans de coresponsabilitat a les empreses i desplegarem accions formatives de coresponsabilitat amb els homes, que són part de la solució a aquest problema.