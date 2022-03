La ciutat de Krivyy Rih -banya torta en català-, lloc de naixement del president d’Ucraïna Volodímir Zelenski, no és una població normal. Amb més de 400 quilòmetres quadrats de superfície, en els set districtes se superposen, al llarg d’una distància de gairebé 130 quilòmetres, edificis de dues i tres altures, cases unifamiliars amb horts, boscos i descampats, fàbriques per al tractament de l’acer i fins i tot mines de ferro a l’aire lliure.

Un dels escassos exemples metropolitans amb què es pot comparar aquesta inusual aglomeració urbana es troba precisament a Rússia, el país veí: Es diu Volgograd i és una dilatada metròpolis de 60 quilòmetres de longitud, també en forma de banya doblegada, al marge occidental del riu homònim. Coneguda durant el segle passat amb el nom de Stalingrad, va ser l’escenari, durant la segona guerra mundial, de la batalla més mortífera de la Història.

Segons els vilatans, a aquesta semblança geogràfica aviat se n’hi podria afegir una altra, de caràcter potser més històric. Perquè els paisans i veïns del cap de l’Estat ucraïnès prometen convertir aquesta localitat en «l’Stalingrad» dels russos si intenten acostar-se i prendre el control de les seves pròsperes explotacions mineres i fàbriques d’acer, que conformen el centre metal·lúrgic més gran d’Europa Oriental i constitueixen una font importantíssima de divises per a l’Estat ucraïnès. «És un objectiu molt important perquè parlem de molts diners», certifica Oleksiy Nesterenko, jutge-orador al Tribunal del districte d’Ingulets, a Krivyy Rih.

Una activitat febril ocupa les àmplies sales de l’Institut de Recerca i Estudis, al qual s’ha instal·lat una Acadèmia de Policia traslladada aquí el 2014 des de Donetsk després de l’ocupació russa de la ciutat. Desenes de joves s’afanyen a tallar amb tisores pantalons, camises i robes de tons foscos. Un cop convertits els teixits en petits trossos d’entre quatre i cinc centímetres d’amplada i llargada, són adherits a unes xarxes, esteses sobre una corda que, un cop finalitzades, es convertiran en malles de camuflatge per amagar i dissimular els vehicles militars de l’Exèrcit ucraïnès davant dels bombardejos russos.

Donat per la població

Victoria Sepotsova, de 60 anys, antiga professora del centre encara que actualment dedicada a organitzar el treball de recerca, explica que tot el material que empren en la fabricació de les malles és donat per la població civil i portat fins aquí per «voluntaris» . «Veu vostè aquella xarxa d’allà? Vam tardar tot el dia d’ahir a fabricar-la», afirma orgullosa, mentre assenyala un producte ja acabat. «L’estat d’ànim de la població local és militar; no entregarem ni la nostra terra ni tampoc la nostra ciutat, la defensarem fins a l’últim home», promet, en to desafiant.

«Ningú es rendirà, conquerir la ciutat els seria molt difícil; és molt llarga, gairebé 130 quilòmetres de longitud, necessitaran milers de blindats i avions, les forces russes no podran travessar les mines a l’aire lliure i els turons que envolten aquestes explotacions; a més, la localitat és plena de ponts que serà molt fàcil fer explotar per evitar que avancin», enumera Filip Yeprintsev, comandant de l’acadèmia. Els seus coneixements d’estratègia militar permeten identificar les similituds geogràfiques i físiques entre Krivyy Rih i l’antiga Stalingrad, on es va gestar el principi de la fi de l’Alemanya nazi. «El clima és el mateix, perquè estem en la mateixa latitud, i també l’estructura urbana, no podran», constata el comandant.

«Avui, Ucraïna s’ha unit com mai abans; no hi ha cap enfrontament polític entre nosaltres; mai he vist tant patriotisme al poble, aquesta és una guerra contra els ocupants», destaca Sergey Zherebylo, president del consell del districte d’Ingulets, rematant el seu discurs amb la mateixa expressió en idioma rus que s’utilitzava a la URSS i en milers de cançons patriòtiques soviètiques per referir-se a la segona contesa mundial: naròdna boina, traduït com la «guerra del poble».