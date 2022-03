Les forces russes bombardegen Okhtirka, a la regió de Sumi, al nord-est d’Ucraïna, i han deixat sense electricitat i calefacció la població, va informar el cap de l’Administració Militar Regional, Dmitro Zhivitski, al seu compte de Telegram. «No hi ha calefacció ni electricitat a Okhtirka, a la regió de Sumi, i les tropes russes estan bombardejant Sumi», va escriure. «En principi, tota la regió de Sumi és ara un territori de l’infern, que està sent destruït per les tropes russes», va indicar.

El bombardeig de la ciutat de Sumi va començar al voltant de les 18.00 (16.00 GMT), va explicar. «Ara estem pensant en com treure la gent d’aquesta ciutat, perquè en un dia els edificis d’apartaments es convertiran en una trampa de pedra freda sense aigua, llum ni electricitat», va afegir. Va afirmar que ha estat treballant 24 hores per organitzar les evacuacions de la regió, ja que Nedrigailov, Boromlia, Bezdrik, Lebedin estan sent bombardejats. «Simplement estan destruint la població civil. Aquest ja no és (el president rus, Vladímir) Putin. Putin és un nan boig. I avui els russos comuns estan matant els nostres nens, els avis. Simplement estan destruint el nostre país. Sense raó», va emfatitzar.