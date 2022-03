El portaveu de la central nuclear de Zaporíjia ha confirmat aquest dijous a la nit que a causa dels continus bombardejos russos sobre la zona la planta estaria en flames i hi hauria perill d’una amenaça nuclear. «L’equip de la Federació Russa està disparant contra la planta d’energia nuclear de Zaporíjia. Hi ha una amenaça real de perill nuclear a la planta d’energia nuclear més gran d’Europa», ha destacat, segons recull l’agència de notícies UNIAN. Per la seva banda, l’alcalde d’Energodar, Dmitró Orlov, ha confirmat que continuen els atacs a Zaporíjia. «Les batalles continuen en l’ascens a la planta nuclear. Els nostres guardians nacionals sostenen la defensa. Se sap de víctimes, però no de número exacte», ha confirmat al seu perfil oficial de Facebook l’alcalde.

Rescat des de l’Empordà L’1 de març, l’Agència Internacional de l’Energia (AIEA) va perdre el contacte amb les estacions de monitoratge radiològic automàtiques ubicades a la ciutat, que és l’emplaçament nuclear més gran d’Ucraïna. Allà allotgen sis dels 15 reactors. Especialistes ucraïnesos miren de determinar la causa de la pèrdua de la transferència de dades de la central nuclear de Zaporíjia i de restablir-la. A més, l’AIEA ha aprovat una resolució en què condemna la presa de diverses centrals nuclears ucraïneses per part de les forces russes. Les Forces Armades ucraïneses van afirmar aquest dijous que «continuen els esforços» per part de Rússia per arribar als afores de Zaporíjia i Mariúpol, dos enclavaments estratègics que permetrien a Rússia tancar el setge i avançar a altres punts com Dnipró i Odessa. Aquests últims dies, els residents d’Energodar i Zaporíjia han intentat bloquejar les carreteres per retardar l’avanç de les tropes russes. Russos i ucraïnesos acorden establir corredors humanitaris per als civils