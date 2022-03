La guerra a Ucraïna va esdevenir més dura ahir, el vuitè dia d’invasió, amb l’avenç de les tropes russes per l’est i pel sud, sota la ferma determinació del president Vladímir Putin d’«anar fins al final» i conquerir tot el país, com li va comunicar per telèfon al seu homòleg francès, Emmanuel Macron, segons va informar l’Elisi. Però, alhora, el diàleg entre russos i ucraïnesos va donar un primer fruit amb l’acord d’obrir corredors humanitaris per permetre evacuar i assistir els civils afectats per la contesa.

«La segona ronda de converses s’ha acabat. Desafortunadament, Ucraïna encara no té els resultats que necessita. Només hi ha decisions sobre l’organització de corredors humanitaris», va anunciar a Twitter l’assessor presidencial ucraïnès, Mijailo Podolyak. Aquests corredors tenen com a objectiu l’evacuació de civils «i el lliurament de medicaments i aliments a les àrees on els combats són més violents». Això inclou «la possibilitat d’un alto el foc temporal durant el període d’evacuació», va afirmar l’assessor. Tot i això, sembla que res no aturarà una guerra que es desenvolupa «segons el que s’ha planejat»: Rússia es va fer ahir amb el control de Jerson, la seva primera gran ciutat a Ucraïna, i va intensificar l’ofensiva sobre altres localitats. L’ofensiva ja ha portat a abandonar el país un milió d’ucraïnesos. Les tropes russes que avancen des de la península de Crimea -annexionada per Moscou el 2014- ara tenen en el punt de mira el port de Mariúpol i l’estratègica localitat d’Odessa. Les Forces Armades d’Ucraïna van informar que a les aigües del Mar Negre hi havia almenys quatre grans vaixells russos de desembarcament acompanyats per tres més amb míssils en direcció a Odessa. Si cau Mariúpol, Rússia podria assegurar-se una continuïtat territorial entre Crimea i els territoris separatistes prorussos del Donbàs (situats al sud-est). Els russos «l’únic que volen és destruir-nos a tots», va lamentar l’alcalde d’aquesta ciutat, Vadim Boishenk. Resistència «heroica» Després de la primera setmana en guerra, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va celebrar l’«heroica» resistència del seu poble. El dirigent va manifestar que les tropes ucraïneses van causar 9.000 baixes a les forces russes, en fort contrast amb els 498 morts reconeguts per Moscou, que va divulgar dimecres el seu primer recompte de baixes des de l’inici de la invasió.