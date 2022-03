Des que Rússia va començar la guerra contra Ucraïna més d’un milió de persones han abandonat el país buscant refugi als països veïns, tantes com les que van arribar a Europa fugint de la guerra de Síria el 2015. La diferència és que els ucraïnesos no s’hauran d’enfrontar al feixuc i llarg procediment d’asil per obtenir l’estatus de refugiat. Els Vint-i-set van tancar un acord polític per activar per primera vegada a la història la directiva sobre protecció de persones desplaçades, cosa que permetrà automàticament als ucraïnesos desplaçats residir, treballar o estudiar a la UE, almenys durant un any però prorrogable fins a tres, sense haver de sol·licitar asil, encara que ho podran fer si ho desitgen.

«Decisió històrica al Consell de Justícia i Afers Interiors. La UE donarà protecció temporal als que fugen de la guerra a Ucraïna. La UE es manté unida per salvar vides», va assenyalar la comissària d’Interior, Ylva Johanson.