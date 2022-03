Una nena de 5 anys, vestida de rosa, corre per la cuneta duna carretera a la frontera de Polònia amb Ucraïna. Se’n va rient perquè en un lloc proper li han regalat caramels. S’atura quan arriba a la mare i els ensenya. La dona força un somriure i gira el cap. No vol que la nena li vegi la cara. Està plorant perquè li han dit que al seu marit el van matar a Kíev. La nena, aliena a tot, li mostrarà els caramels a la seva tia.

Aquest és el dia a dia a Dorohusk, un petit poble de poc més de 500 habitants. L’últim de Polònia abans d’entrar a Ucraïna. Un remot enclavament rural on hi ha poc a fer i al qual només s’hi va per accedir al país veí. O per escapar-se’n, com passa des de la setmana passada. Dorohusk és el pas pel qual està fugint la majoria d’exiliats ucraïnesos. Un poble on mai no passa res i ara s’ha convertit en la zona zero de l’èxode.

Arriben tot el dia. En cotxes particulars o amb autocars procedents de diversos punts. La major part vénen des de Lutsk, la ciutat més propera a aquest pas fronterer. Però també des de Lviv o fins i tot des de Kíev, a més de 500 quilòmetres. La proximitat amb la frontera no és el criteri principal a l’hora d’escollir la sortida del país. De vegades es dirigeixen a un punt concret perquè allà els espera algú.