L’expresident de la Generalitat Francisco Camps no abandona la seva pretensió de convertir-se en alcalde de València, un objectiu que mai no ha amagat, però que es troba amb diversos obstacles de pes, que el partit ja té una líder a la ciutat, María José Catalá, i que en la formació conservadora es considera que el seu temps polític ja ha passat.

Però Camps s’encarrega de recordar cada cert temps que ell segueix en política i que ser alcalde de València és la seva màxima il·lusió. Ho va tornar a recordar i es va tornar a postular, aquesta vegada al que serà el proper líder del partit, Alberto Núñez Feijóo. Ho va fer en una entrevista a La Razón en què va assegurar que està convençut d’obtenir 200.000 vots i 17 regidors, la majoria absoluta, que impulsarien l’actual president de la Xunta de Galícia a la presidència del Govern.

Tot i que els nous equilibris al PP podrien permetre la recuperació de dirigents que haurien quedat a l’ostracisme per diferents causes, com podria ser Isabel Bonig, amb connexió directa amb Feijóo, les possibilitats que el PP recuperi Francisco Camps per a un lloc d’altíssima visibilitat com la candidatura a l’alcaldia de València són realment complicades.

I això és així encara que la pràctica totalitat de les causes judicials que afectaven l’excap del Consell dels seus anys de govern, nou de deu, han quedat arxivades als tribunals.