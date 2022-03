Ara com ara, la fractura es troba dins de l’espai d’Unides Podem, però esquitxa lògicament el conjunt del Govern. La decisió d’enviar armes de manera bilateral a Ucraïna ha despertat la indignació del partit que va fundar Pablo Iglesias, que ha marcat distàncies claríssimes amb la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, a la vegada avalada pels comuns i pel ministre de Consum, Alberto Garzón. El president va defensar la decisió al Congrés dimecres, dijous va destacar que Espanya és «on ha d’estar», en la resposta «contundent» a Ucraïna, i ahir la portaveu de l’executiu va reclamar «altura de mires». Un missatge clar a Podem.

Isabel Rodríguez no es va aturar en les diferències per no revelar les deliberacions del Gabinet, però sí que va reiterar la «unitat del Govern», que s’expressa «amb una única veu», que és la del president, que dirigeix la política exterior.