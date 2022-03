El Govern no forçarà per a un canvi en la Constitució que revisi la inviolabilitat de la qual gaudeix el Rei. Considera que no hi ha possibilitats d’armar la majoria qualificada necessària i no obrirà aquest meló. La titular de Justícia, Pilar Llop, va ser taxativa ahir, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. La figura de la inviolabilitat del cap de l’Estat està contemplada en la Constitució i ara com ara «no es donen les majories suficients» per portar a terme una possible reforma, va al·legar. «El Govern està format per persones que complim amb la Constitució i demanem que, qui no compleixi amb ella, que rectifiqui, i respectem la independència del sistema judicial», va al·legar.

El debat s’ha reobert en els últims dies, des que la Fiscalia va arxivar les diligències que tenia obertes contra el rei Joan Carles I des del 2020. Les va tancar bé perquè els fets investigats estaven prescrits o perquè havien succeït abans del 2014, quan estava protegit per la inviolabilitat que la Carta Magna, en l’article 56, confereix al cap de l’Estat. En anteriors moments es va suscitar aquest debat, acotar el blindatge total del qual gaudeix el Rei en els seus actes oficials, no en la seva vida privada, però mai no ha quallat. La Constitució, en l’article 168, salvaguarda especialment tot allò que concerneix la Corona. Tocar el Títol II, de fet, requereix l’aprovació de la proposta de reforma per dos terços del Congrés i del Senat i la dissolució immediata de les Corts. Les noves cambres han de ratificar aquesta decisió i estudiar el nou text constitucional, que ha de ser aprovat per majoria de dos terços del Congrés i del Senat, i després s’imposa un referèndum per ratificar-lo. Es tractaria d’una reforma agreujada de la Carta Magna, que obligaria al consens del PSOE i el PP i de més forces. I encara que Unides Podem hagi apuntat que l’arxiu de les indagacions demostra que la Justícia «no és igual per a tots», la posició oficial del Govern és una altra. L’executiu, va dir Llop, «respecta absolutament les investigacions i opinions de la Fiscalia General de l’Estat que han estat abocades en el seu informe i en qualsevol investigació que faci dins de la seva pròpia autonomia i independència». A Llop també se li va preguntar per la renovació pendent del Consell General del Poder Judicial, més de tres anys aturada. La ministra va admetre que el canvi de lideratge en el PP obre «un nou escenari». El proper líder dels conservadors, Alberto Núñez Feijóo, va dir, ha parlat de «sentit d’Estat». Ell mateix reconeixia dijous que estava disposat a arribar a acords amb l’executiu que fossin «europeistes» «Espero que ho demostri en una primera acció, que és renovar el CGPJ, una qüestió d’Estat que afecta la imatge i el prestigi institucional i internacional i que afecta l’Estat de dret i la democràcia», va afegir.