A tres graus sota zero, els refugiats ucraïnesos segueixen creuant de forma massiva territori polonès. Al pas fronterer de Dorohusk no deixen d’arribar autocars plens de nens i dones, però també de mascotes que les persones exiliades no han volgut abandonar a Ucraïna.

La situació de col·lapse a la frontera, encara que continua sent crítica, s’ha vist rebaixada en les últimes hores: «Ara mateix només hi ha dos quilòmetres de cua per arribar a Dorohusk des d’Ucraïna. Hem arribat a veure 18 i 20 quilòmetres», explica Alexis Garea, un argentí que resideix a Gdansk (Polònia) i que és voluntari de Càritas. Alexis porta tota la setmana al pas fronterer, ajudant a reposar menjar i col·laborant amb els refugiats. Sovint s’endinsa en territori ucraïnès per comprovar que a la caravana de vehicles no hi ha ningú que requereixi ajuda urgent: «Ahir no vaig poder creuar la frontera perquè em vaig quedar a Dorohusk ajudant, però alguns dels meus companys sí que en van creuar i estan fent 15 o 20 quilòmetres fàcil i ràpid. Van i tornen», explica.

Què significa aquesta acceleració en l’evacuació? «D’una banda són bones notícies, perquè cada vegada hi ha més gent fora de perill. De l’altra, fa por. Creiem que els russos acceleren la sortida d’homes i dones per poder atacar massivament ciutats ucraïneses. Aviat només quedaran homes i dones que han decidit romandre al seu país i lluitar», afegeix Tomasz, un voluntari d’una ONG anomenada Happy Kids.

Hi ha, per tant, por que els atacs s’intensifiquin en les pròximes hores. La conversa més recurrent ahir al pas de Dorohusk era l’atac rus amb míssils a la central nuclear de Zaporiyia, la més gran d’Europa. L’Organisme Internacional de l’Energia Atòmica (OIEA) assegura que cap dels reactors presenten danys ni fugues de radiació.

No obstant això, per als refugiats és una prova més de fins on està disposat a arribar Vladímir Putin per sotmetre Ucraïna. «Putin, bastard», repetia Nadia, una ucraïnesa de 28 anys, poc després de baixar de l’autobús a territori polonès amb els seus dos fills petits. Diu no parlar anglès (com la gran majoria dels nouvinguts), però sembla haver-se après en aquest idioma la seva opinió sobre el mandatari rus.

«Avui s’espera l’arribada de 800 nens a Polònia», explica Mateusz, voluntari d’una ONG polonesa anomenada PAH, que és la que s’està encarregant de proveir d’aliment els nouvinguts a Dorohusk. «La majoria són recollits per altres ucraïnesos que viuen a Polònia. Hi ha molts aquí treballant. Gairebé tots els ucraïnesos de l’oest del país tenen aquí familiars o coneguts», resumeix.

No obstant, hi ha molts altres que no tenen ningú a Polònia. Per això s’han habilitat alguns punts en enclavaments allunyats de la frontera. A la ciutat de Chelm, a uns 60 quilòmetres de la frontera, estan allotjant els refugiats en un centre esportiu. I una mica més lluny, a Lublin (una ciutat de 80.000 habitants a uns 100 quilòmetres de Dorohusk), la comunitat dels Testimonis de Jehovà ha condicionat les seves instal·lacions per rebre els nouvinguts.