«Ens trobarem molts límits i contradiccions», va avisar Pablo Iglesias a la militància de Podem en pactar amb Pedro Sánchez. Aquelles paraules han estat premonitòries en moltes ocasions. Aleshores, l’exlíder morat va reconèixer el seu paper de soci minoritari. I aquest argument s’ha esgrimit quan han hagut de cedir davant del PSOE. Fins a aquesta setmana. Aquesta unitat discursiva s’ha trencat, fruit de les tensions internes que viu Unides Podem. Yolanda Díaz, Alberto Garzón i Joan Subirats van donar suport a la rectificació de Sánchez d’enviar armes a Ucraïna, malgrat anar contra les seves posicions tradicionals, per sentit d’Estat; Ione Belarra i Irene Montero es van mantenir fermes i van rebutjar la decisió.

La sortida d’Iglesias, primer, del Govern i, després, de la política activa, va obligar a una reestructuració de l’espai morat al maig. Díaz es va quedar al capdavant d’Unides Podem al Govern i Belarra amb les regnes orgàniques del partit. Aquesta nova dinàmica no funciona com s’esperava. L’entesa que es veia en els primers dies sembla haver-se desgastat i les diferents peces d’Unides Podem han donat mostres de petits desacords. La relació entre Díaz i Belarra és «normal», «correcta», relaten fonts de l’entorn d’aquesta darrera. Veus properes a la vicepresidenta coincideixen i ressalten la bona coordinació.

No obstant, aquest diàleg va fallar dimecres passat. Totes dues estaven assabentades del gir de guió que protagonitzaria Sánchez en el seu discurs al Congrés, però no van acordar com reaccionar, malgrat que l’anunci del cap de l’executiu d’enviar armes a Ucraïna anava en contra del que havien pactat dies abans. Belarra va mostrar la seva disconformitat i Díaz va avalar Sánchez. El resultat va ser l’exposició pública de les tibantors morades.

A les files d’Unides Podem hi ha qui veu aquestes divergències com un llast que destaca les contradiccions de governar amb el PSOE. Sobretot, de cara a la segona meitat de la legislatura, plena de cites electorals i amb gran part de l’acord de coalició per complir. Les tensions es deuen, majoritàriament, al paper que jugarà Podem en el futur projecte de Díaz. Fa mesos que la vicepresidenta anuncia la construcció d’una plataforma de la qual amb prou feines ha ofert detalls.