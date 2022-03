Amb els russos a menys d’un centenar de quilòmetres i els míssils caient a prop, la gent del camp a Ucraïna també ha après a conviure amb el perill sense arribar a col·lapsar-se. N’hi ha que han fugit, però d’altres s’han quedat i estan desproveïts dels mitjans de la resistència a les grans ciutats. Defensant-se com poden, alguns armats amb kalàixnikovs, armilles antibales i cascos, altres només amb navalles, fusells de caça o els seus cossos, en barricades improvisades. Una marea de centenars de nerviosos voluntaris estan de guàrdia dia i nit, mentre l’Exèrcit ucraïnès lluita en la primera línia de la guerra.

El coronel Alexsandr, cap de l’Administració Militar Regional d’Obujiv –poble a 43 quilòmetres de Kíev– és el responsable d’aquestes autodefenses de civils armats autoanomenades Unitats Territorials de Defensa. És un home alt i de veu calmada, a qui tots els presents obeeixen. El primer que pregunta és quant durarà la conversa.

«Sap, no em puc quedar gaire estona al mateix lloc per qüestions de seguretat», assenyala, envoltat per quatre milicians de diferents edats, abans d’afegir que tampoc vol que escriguem el seu cognom. «No, no tinc por de morir. Som homes i farem tot el possible per defensar el nostre país», aclareix després amb veu monòtona i cansada. Mentrestant, una filera d’automòbils avança lentament per un dels punts de control que hi ha a les entrades i sortides d’Obujiv, una localitat que està situada només a 43 quilòmetres de Kíev.

«Contra tota Europa»

Segons el coronel, la guerra de Rússia no només és contra Ucraïna «sinó contra tota Europa». Explica que ells ara són aquesta rereguarda que ha de garantir l’ordre públic a la regió i ajudar a protegir els llocs estratègics que hi ha als voltants, com ara la propera central de paper i la planta elèctrica regional. «Dormir? Dormir és de febles i nosaltres estem en guerra», assegura. Un dels milicians assegura que s’ha establert una mena de manual per als interrogatoris a les persones que volen entrar i sortir de la ciutat. «Això inclou demanar a aquells que arriben que pronunciïn palianissa», que vol dir pa en ucraïnès. Segons expliquen, els russos no saben pronunciar aquesta paraula.

Andrei, que fa fa pocs dies era inspector d’hisenda, és un altre dels que s’han allistat i fa torns de fins a 14 hores als punts de control. El que li provoca més tristesa és el conflicte psicològic que la guerra li està provocant. «Quin és el problema? Em volen matar a mi, a la meva família, als meus amics i ens volen despullar d’una part important del meu país», explica. «Però això és molt dur per a mi. El meu pare va néixer a Rússia, la meva mare, a Bielorússia. I conec molta gent a Rússia, gent bona. És Putin qui vol la guerra», afegeix. «Que trist, oi?».