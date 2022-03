«No es pot avançar més», ordenen, de manera contundent i amb cara de pocs amics, els soldats que estableixen guàrdia a l’últim lloc de control de l’Exèrcit ucraïnès, a uns 30 quilòmetres al sud de Zaporiyia. Fora del seu camp de visió i aguaitant darrere d’un turó proper, s’han posicionat un nombre indeterminat de tancs i blindats russos que disparen de manera recurrent contra aquesta última línia de defensa del territori sota control del Govern de Kíev. Més enllà, a unes desenes de quilòmetres seguint el curs serpentejant d’un gegantí embassament al riu Dnièper, hi ha la petita població de Vasilivka i, el més important, la central nuclear més gran d’Europa, instal·lacions que durant la nit anterior havien estat escenari d’un inquietant incendi a causa dels atacs de les tropes russes, generant una onada d’indignació internacional.

Els únics vehicles que durant el matí estaven sent autoritzats a traspassar els filats d’arç portaven adherit un enorme cartell al parabrisa o al sostre on es llegia la paraula dieti, que en idioma rus o ucraïnès significa «nens». En teoria, gràcies als acords assolits la vigília entre representants ucraïnesos i russos, aquests combois humanitaris gaudeixen de llibertat de moviments per creuar les línies de front i treure la població civil que ho desitgi dels llocs on hagi pogut quedar atrapada com a conseqüència de l’avenç de les forces ocupants.

Al capdavant de l’evacuació hi ha Serguei Goixenko, pastor eclesiàstic de 60 anys, que ja fa cinc dies que està en aquest punt geogràfic organitzant el pas de vehicles i automòbils que circulen entre Vasilivka i Zaporiyia. «Avui ja n’hem tret 70; i encara ha d’arribar un autobús amb 50 més», informa amb precisió. A diferència del que va passar durant la jornada anterior, des del començament de dia no s’havien produït trets des de les posicions russes i totes les operacions transcorrien amb més fluïdesa: «Ahir van obrir foc entre les tres i les cinc de la tarda; almenys van caure 50 projectils». L’únic que lamenta, això sí, és que una de les rodes del darrere del seu vehicle s’hagi punxat, circumstància que li impedeix participar personalment en el desallotjament.

«Terrorisme nuclear»

Ruslán Kristilne, d’una trentena d’anys i militar de professió, és un dels soldats que vigilen el lloc de control i no amaga la seva indignació davant les notícies de l’incendi a la central atòmica propera. «El que practica la Federació Russa és terrorisme nuclear», denuncia. Demostrant gran confiança en les capacitats de les seves forces armades, aquest soldat de barba rossa i amb el cap cobert amb un passamuntanyes insisteix que les tropes russes només dominen el territori que trepitgen, cosa molt similar al que va passar durant la invasió de la URSS per part de l’Alemanya nazi: «Més a baix no només hi ha tancs, també hi ha blindats, però no controlen res de territori perquè no tenen prou efectius; de fet, estan avançant molt lentament perquè els falta suport a la rereguarda».

Tot i que els bombers van apagar l’incendi a les instal·lacions atòmiques a primera hora, el gravíssim incident va tenir un efecte crida immediat en la regió veïna, deixant pràcticament desertes les àmplies avingudes de Zaporiyia, flanquejades per edificis neoclàssics i soviètiques construccions de panells. Durant el matí, la localitat oferia al visitant un aspecte fantasmagòric, malgrat que l’avenç militar rus encara era relativament lluny, ja que amb prou feines s’havien registrat bombardejos contra el nucli urbà, un destí molt diferent del que està vivint en aquests moments Jàrkov , 300 quilòmetres al nord. Amb els comerços, els restaurants i les benzineres de la capital regional tancades amb pany i forrellat, els vehicles locals únicament podien proveir desenes de quilòmetres carretera amunt, ja a prop de la població de Dnipro.

Per part seva, Galina Paravchuk ja no s’ho ha pensat més. Ahir al matí, va agafar la seva filla de nou anys i va carregar el cotxe per allunyar-se el màxim possible de Zaporiyia. «Quan vaig conèixer l’incendi a la central vaig saber que havíem de marxar; això mostra que els russos no s’aturaran davant de res», assegura. El seu temor més gran és que torni a produir-se un altre foc i tot acabi en «un gran desastre».

La condemna de Zelenski

Les inquietuds i les acusacions de Galina contra els ocupants russos són compartides àmpliament per governants ucraïnesos, dirigents occidentals i fins i tot per l’ONU. «Hem sobreviscut a una nit que podria haver posat fi a la Història d’Ucraïna i a la Història d’Europa», va clamar el president ucraïnès, Volodímir Zelenski. El president nord-americà, Joe Biden, va condemnar la «irresponsabilitat» de l’Exèrcit rus, mentre que la responsable d’Afers Polítics de l’ONU, Rosemary Di Carlo, va criticar sense embuts l’incident: «Els atacs contra les instal·lacions nuclears són contraris al dret internacional humanitari».

L’agència d’inspecció atòmica d’Ucraïna va certificar que els nivells de radiació no van variar al voltant de la central, segons va informar Efe. Dels sis blocs dels quals consta la planta, només un es troba en funcionament, un altre ha estat posat fora de servei i els altres quatre estan en procés de refredament.