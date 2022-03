El primer avió amb refugiats d'Ucraïna amb destinació a Barcelona va aterrar ahir a la tarda a l'aeroport de Barcelona-El Prat. Procedent de Varsòvia, al vol hi havia 227 persones, la majoria dones i menors.

El seu estat en arribar a Barcelona era "bastant tranquil", ha explicat la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay. La majoria dels passatgers tenen familiars a Espanya i en les pròximes hores es retrobaran amb ells, per això cap de les persones arribades en aquest vol necessitarà el sistema públic d'acollida. Tot i així, els refugiats van ser atesos per les autoritats aeroportuàries i sanitàries, així com per un equip de suport psicosocial i emocional del ministeri d'Inclusió.

L'operació es va fer en col·laboració entre el Govern espanyol i Vueling. En concret, es va fer un "vol de rescat", ha informat Gay: s'ha aprofitat un vol que traslladava turistes ucraïnesos que eren a Espanya cap a Varsòvia o a prop de la frontera a Ucraïna perquè l'aeronau tornés a la capital catalana plena de dones, infants i set nadons acompanyats que fugien de la guerra a Ucraïna.

La subsecretària d'Estat del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Verónica Ollé ha indicat que Espanya "aposta per coordinar l'acolliment de refugiats de manera exemplar i rigorosa". D'aquesta manera, no ha descartat l'opció que vols de rescat com ahir es repeteixin els pròxims dies.