A finals de gener va transcendir que el rei emèrit es va comprar un Rolls Royce descapotable el 2008 i que dos anys després el va vendre a l’empresari Juan Miguel Villar Mir. Tal com consta a la data de registre, el diputat d’EH Bildu Jon Iñarritu va presentar al Congrés una sèrie de preguntes per esbrinar quants vehicles del Parc Mòbil estan a disposició dels càrrecs i del personal de la Prefectura de l’Estat. També va demanar saber el nombre de conductors.

En la resposta, a la qual ha accedit El Periódico d’Espanya, del mateix grup editorial que aquest diari, consta que la Casa Reial compta amb més de 40 vehicles, entre els quals sobresurten cinc Mercedes Benz S 600 blindats, i 61 conductors.

Fora d’aquesta flota acaba el marge de responsabilitat i actuació del Parc Mòbil de l’Estat, i així ho reflecteix a la resposta remesa al parlamentari d’EH Bildu: desconeix «si la Casa Reial (Cap de l’Estat) disposa d’altres vehicles diferents».

Organisme d’Hisenda

El Parc Mòbil de l’Estat és un organisme adscrit al Ministeri d’Hisenda. Dotat amb un pressupost de 45,3 milions d’euros, estable des de fa tres exercicis, la seva comesa és proveir de vehicles i conductors la Prefectura de l’Estat, el Govern i els òrgans constitucionals, entre els quals figuren el Tribunal Constitucional, el poder judicial i les Corts Generals.

A més dels mitjans de transport que confereix a ministeris i altres òrgans, compta amb una flota de cotxes, l’ús dels quals es va assignant en funció de circumstàncies variables. Per exemple, quan viatja a Espanya una delegació oficial d’un Estat estranger, el Parc Mòbil presta una sèrie de vehicles per als desplaçaments de l’autoritat o autoritats i dels seus assessors i altres persones.

La flota del Parc Mòbil de l’Estat el 31 de desembre del 2020 es pot veure a Internet, i l’enllaç, de fet, ho adjunta el Govern en la resposta que ha donat a Iñarritu. Aquesta és la darrera memòria feta per un organisme que, com reconeix el seu director general al pròleg, té ara mateix com a objectiu fonamental la renovació dels cotxes. Els híbrids van a poc a poc guanyant terreny. Aquesta memòria va ser aprovada pel consell rector el maig de l’any passat. Manca, per tant, el balanç del 2021.

Gamma variada de models

La llista de vehicles assignats a la Prefectura de l’Estat mostra una gamma variada de models, des de les berlines més sofisticades i elegants de Mercedes als nous Toyota Prius, passant per furgonetes, monovolums i fins a un minibús. El més antic és un model Mercedes S 500 matriculat el 1999 i amb un valor de compra de 350.630 euros, d’acord amb les dades de la memòria. Els més nous són dos Mercedes Vito, adquirits el 2020 per 33.124 euros cadascun.

Hi ha diverses berlines, blindades a més per raons de seguretat, cosa que dona a entendre que són els cotxes destinats al transport del rei i de la seva família. Són totes del model Mercedes S 600. El més antic es va comprar el 2003 per 390.226 euros i el més recent el 2019 per prop de 550.000.

Com a vehicles més cridaners, per sortir de la tònica dels assignats a la Prefectura de l’Estat, hi figura un autobús Iveco CC150 de 35 places, matriculat el 2002; va costar poc més de 128.000 euros. Apareix també un minibús Mercedes 416 de 19 places, model del 2005; un tot terreny Nissan Pathfinder i un monovolum Citroën C8.

L’aposta necessària per vehicles no contaminants, pel que fa a la flota assignada a Casa Reial, es va començar a notar el 2018 amb la compra d’un Renault Zoe per més de 22.000 euros. L’accelerada es va produir un any després amb l’adquisició de 15 models de Toyota Prius, cadascun per gairebé 28.000 euros.

De fet, en línies generals, i no només a la Prefectura de l’Estat, l’adquisició de cotxes de tecnologia híbrida i elèctrica s’ha generalitzat al Parc Mòbil.

Atribució de xofers

Finalment, el diputat d’EH Bildu, un dels més actius del seu grup i bon coneixedor del funcionament parlamentari, ja que també ha estat senador, vol saber quants conductors té assignats Casa Reial, així com l’evolució del número al llarg de la dècada. L’atribució de xofers també és potestat de Parc Mòbil de l’Estat.

A pràcticament tot contesta el Govern, que recull dades de l’entitat que gestiona els cotxes de l’erari. Si bé reconeix no saber si a la Casa Reial hi ha altres cotxes diferents dels assignats i que manté, subratlla que només gestiona el cost derivat de la seva conservació. Afegeix que durant els darrers deu anys s’han renovat 21 vehicles de la quota de la Prefectura de l’Estat. Els reemplaçats o bé «han estat assignats a altres serveis» o bé han estat «donats de baixa per a subhasta o aferrament».

Pel que fa als conductors, assenyala que actualment n’hi ha 61. És el mateix número que el 2021, quan va pujar una mica. L’evolució és la següent. El 2013: 58; el 2014: 60; el 2015: 59; el 2016: 59; el 2017: 60; el 2018: 58; el 2019: 60; el 2020: 59; el 2021: 61; i el 2022: 61. Variacions molt lleus, com es pot comprovar.