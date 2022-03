Dimarts passat moltes televisions, ràdios i pàgines web a Ucraïna es van fondre a negre. Cap a dos quarts de quatre de la tarda, una pluja de bombes russes esclatava sobre la torre de telecomunicacions de Kíev en un atac amb què Moscou buscava «suprimir els atacs informatius» contra el seu país. Antenes fumejant en una ciutat assetjada, la imatge que aquesta és una guerra pel terreny amb armes convencionals, però també una batalla pel relat en què es dispara amb propaganda.

Amb la pressió interna creixent, el Kremlin està aguditzant els mecanismes de repressió. El Parlament rus va aprovar aquest divendres una esmena que imposa multes milionàries i penes de fins a 15 anys de presó als que difonguin «falsedats sobre l’Exèrcit rus». Aquesta mesura ha forçat que grans mitjans internacionals com la BBC, CNN, Bloomberg i les cadenes alemanyes entre altres hagin abandonat el país, aïllant informativament els ciutadans russos. A la mesura també s’hi ha sumat El Periódico de Catalunya, Televisió Espanyola, l’agència Efe, el diari El País i la Corporació Catalana de Mitjans Audivisuals (CCMA), entre d’altres.Això se suma a una censura mediàtica interna que ja ha prohibit als mitjans del país parlar de «guerra, agressió o invasió» sota l’amenaça de bloquejar les pàgines web o imposar-los altes multes. Grans mitjans com Novaya Gazeta –dirigit pel Nobel de la Pau Dmitri Muratov– han acatat de mala gana la imposició de Moscou mentre fan equilibris per esquivar les sancions i informar críticament per exemple dels atacs russos contra civils. Altres com el canal televisiu Dozhd o la ràdio Ekho Moskvy han estat obligats a tancar. No obstant, la mordassa informativa de Putin troba bretxes a internet. Molts joves russos s’informen de la guerra a través de les xarxes socials, on «influencers» com el blocaire Yury Dud han criticat la invasió davant de milions de seguidors. «Aquesta és la primera guerra de TikTok i on es veuen pacifistes conscienciant sobre la guerra, però també periodistes prorussos i molta pornografia amb imatges de morts», assenyala Iago Moreno, sociòleg per la Universitat de Cambridge.

Encara que aquesta és una tasca més complexa, fa mesos que Rússia accentua els seus esforços per controlar internet amb una llei que obliga les grans plataformes a eliminar contingut que el Kremlin criminalitza. Google, Apple, TikTok i Spotify han acatat la norma, Meta (propietària de Facebook i Instagram) i Twitter només algunes parts, i Netflix, Twitch i Telegram s’han negat a fer-ho. Divendres, el Kremlin va anunciar el bloqueig a l’accés tant a Facebook com a Twitter en resposta a les decisions d’aquestes xarxes de limitar els missatges de comptes afins a Moscou.