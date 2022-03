La guerra d’Ucraïna está causant elevats costos econòmics a Rússia i generant un èxode empresarial sense precedents amb repercussió a escala mundial. El gegant tèxtil Inditex ha decidit finalment suspendre les seves activitats en aquest país, amb el que se suma a una llarga llista de companyies de tots els sectors, des de Mango o Tendam (Cortefiel) a gegants tecnològics dels EUA com Microsoft, Google o Apple, fins a la cadena sueca de mobles Ikea.

A més de les causes ètiques que es plantegen, la inestabilitat del ruble, l’efecte de les sancions internacionals i les dificultats d’aprovisionament estan animant a les multinacionals a abandonar aquest mercat. Encara que les vendes a Rússia tenen gran importància per a moltes multinacionals, en aquestes circumstàncies mantenir l’activitat pot desembocar en una desfeta reputacional per a moltes d’elles. Aquestes són algunes de les signatures que han anunciat l’abandó del país.

Inditex ha decidit suspendre les activitats en les 502 botigues que té a Rússia, així com les operacions en el canal «en línia». La companyia assegura que «en les actuals circumstàncies no pot garantir la continuïtat de les operacions i de les condicions comercials en la Federació Russa (...)». La multinacional presentarà el 16 de març els resultats. Inditex manté 502 botigues de les seves diferents marques. De totes elles, la marca més popular a Rússia és Bershka, amb 106 botigues. Li segueixen en número Pull&Bear (87 botigues), Zara (86), Stradivarius (76), Oysho (63), Massimo Dutti (53), Zara Home (44) i Uterqüe (12). L’empresa afirma que Rússia constitueix al voltant del 8,5% del resultat operatiu global del grup.i assegura que la seva «prioritat» és la plantilla de més de 9.000 persones en aquest país, amb les quals desenvoluparà «a partir d’aquest moment un pla especial de suport».

Tendam, grup propietari d’ensenyes com Cortefiel, Srpingfield o Pedro del Ferro, entre altres, ha decidit suspendre l’activitat en els seus 50 establiments al país en els quals treballen unes 400 persones. La mesura, assegura, es pren «garantint la màxima protecció a tots els empleats i col·laboradors».

També Apple, Intel, Adidas, Nike, Puma i H&M han decidit abandonar Rússia.