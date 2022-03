En la guerra d’Ucraïna, potser més que en cap altre conflicte recent, s’ha demostrat que del dit al fet hi ha molt de tros. Durant setmanes i mesos, portaveus, ministres i fins al mateix president a Rússia Vladímir Putin han reiterat, una vegada i una altra, que el seu país no tenia cap intenció d’atacar a Ucraïna, i que totes les informacions d’una imminent ofensiva militar eren producte de la propaganda occidental. Ara, una vegada iniciades les hostilitats, han estat els civils ucraïnesos els qui han constatat, amb amargor, la bretxa que separa els acords, les paraules pronunciades per Moscou, de la realitat.

Malgrat que sobre el paper existeix un pacte per a implementar un alto-el-foc a les ciutats assetjades per les tropes atacants que permetin la sortida dels civils mitjançant corredors humanitaris, aquestes operacions entorn del port de Mariúpol, ciutat de 450.000 habitants, i altres localitats van haver de suspendre’s ahir a causa de les violacions de la treva, segons va certificar el Comitè Internacional de la Creu Roja (CIRC). Les escenes que es viuen «en Mariúpol i altres ciutats són angoixants», va denunciar des de Ginebra el CIRC. Un treballador de l’organització Metges sense Fronteres va assegurar a l’agència Reuters des de l’interior de la ciutat que durant la nit «els bombardejos es van fer més intensos i pròxims». D’acord amb aquesta font, el menjar i l’aigua escasseja, no hi ha calefacció, subministrament elèctric ni connexió telefònica. «Continuem dialogant amb les parts sobre el passatge segur a les ciutats afectades pel conflicte», va continuar. En teoria, segons els termes del pacte, les armes haurien d’haver callat a partir de les set del matí, hora local. No obstant això, segons l’alcalde de la ciutat, les operacions d’evacuació van haver de retardar-se una vegada i una altra a causa de les violacions de la treva comeses pel bàndol rus, segons va acusar l’alcalde d’aquesta estratègica localitat. La versió proporcionada pel Ministeri de Defensa rus sosté que són les bandes de «nacionalistes» les que impedeixen les operacions de sortida i la circulació de vehicles. La seva conquesta per part de les forces del Kremlin permetria una vella aspiració de la qual es parlava de manera recurrent des de fa anys: la connexió terrestre de la Crimea annexionada per Moscou en 2014 i les regions rebels de Donetsk i Lugansk. Des de la inauguració del pont que uneix Crimea amb Rússia, el port ha sofert un bloqueig de facto en períodes intermitents, i els navilis que es dirigien a aquesta instal·lació des de la veïna mar Negra sofrien retards de setmanes senceres esperant poder travessar la instal·lació i endinsar-se en la mar de Azov. Sortida de civils per a avançar L’evacuació dels civils és un assumpte de gran importància donada l’estratègia militar que està seguint Moscou en aquests primers compassos d’una guerra que es preveu de llarga durada. Segons coincideixen els analistes i denuncien els dirigents polítics ucraïnesos, després del fracàs de la guerra llampec destinada a fer caure el Govern proccidental de Kíev en les primeres hores d’invasió, les forces russes bombardegen infraestructura civil precisament per a forçar la sortida de la població de les grans metròpolis i facilitar així l’avanç urbà. Així sembla haver passat a la localitat de Járkov, després del bombardeig de la seu de l’Administració Regional en la plaça de la Llibertat i a Zaporiyia, més al sud, després d’un atac rus que va provocar un inquietant incendi en la central nuclear més gran d’Ucraïna i d’Europa. «Els objectius de Rússia són clars: pànic massiu, baixes civils i danys a la infraestructura», va denunciar Mijailo Podoliak, conseller del president Volodímir Zelenski. Mentrestant, en la veïna Rússia, el president Vladímir Putin es va despatxar amb amenaces i advertiments, alhora que feia una valoració positiva del desenvolupament de les hostilitats i desmentia que hagi hagut de recórrer a reclutes per a mantenir la intensitat de l’ofensiva. Segons el líder del Kremlin, les sancions declarades contra Rússia, que aïllen i obren una bretxa entre el seu país i Occident, gairebé equivalen a una «declaració de guerra, encara que Gràcies a Déu no s’ha arribat a això», va apuntar. Això sí, va amenaçar sense ambages ni pèls en la llengua a tot Estat membre de l’OTAN que acudeixi a la crida realitzada pel president ucraïnès Volodímir Zelenski d’intentar aplicar una zona de no sobrevol en els cels d’Ucraïna. «Qualsevol moviment en aquesta direcció serà considerat com una participació en el conflicte armat per part d’aquest país», va dir en una trobada en un centre d’entrenament de personal de Aeroflot, la línia aèria nacional, una de les primeres empreses que sofriran l’impacte de les sancions. Malgrat les paraules del màxim mandatari rus, no sembla que la sang acabi arribant al riu, ni que de moment la guerra d’Ucraïna derivi en un conflicte directe entre l’OTAN i Rússia. Els responsables de l’Aliança Atlàntica, conscients de l’escalada que això suposaria, ja han descartat semblant possibilitat. En una reunió celebrada el divendres, els països aliats van arribar a la conclusió que aquesta modalitat d’intervenció no faria més que «empitjorar» les coses.