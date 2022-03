La coincidència absoluta entre tots els dirigents territorials que havia de ser Alberto Núñez Feijóo qui es posés al capdavant del PP quan la caiguda de Pablo Casado ja era una evidència va ser un bàlsam per a les nafres internes del partit. Hi havia una solució viable i per a molts dirigents era, a més, la millor. La disposició que el president de la Xunta va mostrar des del primer moment va acabar de confirmar l’alleujament. La transició fins al congrés extraordinari de l’abril serà previsiblement pacífica i només hi haurà missatges d’unitat al voltant del futur líder.

Però a ningú no se li escapa, i preocupa en molts sectors del partit, que la guerra civil viscuda ha deixat moltes ferides. «Tots estem amb Feijóo. No hi ha fissures en això. Però el partit ha quedat molt tocat i les sigles també», reflexionen diferents càrrecs. Encara que no hi havia cap altra solució possible, afegeixen, el descavalcament de Casado és igualment traumàtic. Com també alguns dels enfrontaments viscuts i retransmesos públicament en els darrers dies. A això s’hi afegeix la solidesa que Vox segueix demostrant a les enquestes i a l’última cita electoral, la de Castella i Lleó, i la perspectiva que la invasió d’Ucraïna per part de Rússia i l’enorme crisi internacional que ha desfermat reforçarà Pedro Sánchez. El comiat de Casado a la junta directiva nacional de dimarts -en tindrà un altre discurs final al congrés de l’abril- va ser aplaudit gairebé sense matisos. La majoria dels assistents van percebre «humilitat», «elegància» i «assumpció d’errors», i va despertar una empatia que cada cop és més comuna internament: «Va gestionar molt malament. Pablo va cometre molts errors, però no es mereix una humiliació», resumeixen alguns dirigents casadistes que fa dies van saltar del vaixell en ple enfonsament. Coincideixen fins i tot alguns dels més fidels amb Isabel Díaz Ayuso.