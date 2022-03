La fila d’automòbils és infinita i, mentre cau la neu, serpenteja per les carreteres secundàries que des de Bila Tserkva passen per Kazatin, en direcció de Vinnitsia, a Ucraïna. Els que porten fills a bord fins i tot han enganxat a les finestretes rètols de cartó amb la paraula dytyny en ucraïnès i detka en rus, que vol dir nen, amb l’esperança que sigui dissuasiu en cas d’atac rus. L’objectiu és arribar fora de perill a ciutats com Lviv, Termópolis i Rivne, a l’oest del país. Creuen que és aquí, on molts tenen amics i familiars, on poden esperar que la ràbia bèl·lica s’apagui.

No volen marxar d’Ucraïna. O no poden. Moltes són famílies de desplaçats ben vestits i amb nens petits, ancians i dones, que van acompanyats per un o dos homes en edat laboral. Aquests últims, no obstant això, tenen prohibit abandonar el país, tal com el va establir el Govern ucraïnès poc després que fa 10 dies esclatés la guerra. Per això també alguns ni saben bé què fer, on anar. Estan desorientats, i encara no han assimilat completament el que ha ocorregut en un obrir i tancar d’ulls. Com el marit d’Elena, que l’única arma que ha empunyat en la vida és el teclat d’un ordinador.

«Ens volen a Espanya?»

«El meu marit volia quedar-se a Kíev, però el vaig obligar a acompanyar-me a l’oest. Què pot fer ell? És informàtic!», diu, amb èmfasi i, alhora, amb una lògica que desarma. «No sé bé què farem una vegada arribats. Ell diu que vol tornar a Kíev i ajudar. Però no sé si li deixaré anar, em fa molta por», diu la dona, parlant amb el castellà que va aprendre estudiant a la ciutat espanyola de Santander. «Potser anem a Espanya. Ens hi voldran?», afegeix.

El viatge no és fàcil. Embussos d’hores envolten les principals ciutats i poblets rurals al camí. Per a passar el temps, es parla per telèfon i es busca l’última hora en els grups de missatgeria instantània i en els mitjans. I quan s’avança a pas de tortuga, algun avança pel carril que va en l’altre sentit per a avançar més ràpid i, en un checkpoint, un milicià comença a cridar. La tensió puja, la confusió, també.

Els més impacients, baixen dels automòbils i fumen els seus cigarrets electrònics. Una mare abraça a una nena amb roba d’esquiar; una altra dona, una rossa de no més de 50 anys, passeja a la seva mascota, un gos juganer que pega un esglai en acostar-se massa al carril pel qual altres vehicles circulen en sentit invers.

Una anciana, que se sosté amb un bastó, demana la clau del bany d’una estació de servei que deixa carregar només 20 euros de gasolina. Un altre llegeix la notícia que, a Bila Tserkva, on va dormir la nit anterior, acaba de patir el foc de l’artilleria russa. I que a Zhitómir, on hi ha un aeroport, també li ha tocat.

L’eventual obertura d’uns corredors humanitaris per a permetre l’evacuació dels civils, és el que ha posat en ruta a gran part d’aquesta marea humana de centenars de milers de desafortunats. No han esperat ni al fet que hi hagués un anunci definitiu, han emprès el camí quan es va saber que les negociacions entre Kíev i Moscou s’havien reprès, sense saber ni fins a on podrien arribar o en quant temps, ni per on s’obririen aquestes vies de sortida segures.

Hotels plens

«El viatge ens estan deixant exhaustos. El viatge se’ns ha fet llarguíssim», compte Mariia, originària de la bombardejada Cherníhiv i mare de dos nens en edat infantil. «Diners en tenim. El problema és que no sempre serveixen en aquests casos», reflexiona.

Quan falten poques hores perquè fosquegi i entri en vigor el toc de queda, trobar un hotel també és una odissea. La majoria de les habitacions ja estan ocupades, i només queden les més cares, per a aquells que se les poden permetre. «Com ho aconseguim? Mirem a Google Maps», explica Serguei, el marit de Tatiana, mentre assenyala un hotel de luxe situat prop del pintoresc poble de Holovchyntsi. «Passarem la nit allà. Demà el dia serà de nou molt llarg», conclou.