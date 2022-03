Els corredors humanitaris que Rússia ha proposat obrir per evacuar civils a Ucraïna davant nous atacs només conduirien a Rússia, segons ha denunciat la viceprimera ministra ucraïnesa, Iryna Vereshchuk. En declaracions recollides per l'agència 'Ukrinform', Vereshchuk ha considerat aquesta maniobra "d'inacceptable", i al seu torn, el ministeri d'exteriors ucraïnès ha parlat "d'evacuació impossible". Rússia ha proposat obrir 6 corredors humanitaris des de Kíiv fins a Bielorússia i més endavant cap a Rússia, des de Sumi i Kàrhiv per ferrocarril o carretera fins a destinacions o estades temporals. Els corredors també inclourien la ciutat de Mariúpol. Ciutats totes elles, fortament afectades pels atacs russos.

L’exèrcit rus bombardeja els civils durant les evacuacions L'alto al foc es promou per "petició personal" del president francès, Emmanuel Macron, després de la conversa que va mantenir amb el rus Vladímir Putin diumenge, segons agències russes. En aquest sentit, el primer ministre d'Ucraïna ha dit que espera que el president Macron entenguin que els esforços que ha fet per ajudar el poble ucraïnès han estat "utilitzats i manipulats" per Rússia. Així mateix, Iryna Vereshchuk ha informat que Ucraïna ha enviat el seu punt de vista de com haurien de ser els corredors humanitaris que estaria en disposició d'obrir a partir d'aquest dilluns. Putin acusa Ucraïna "d'obstruir" la sortida de civils El president rus, Vladímir Putin, acusa Ucraïna "d'obstruir" la sortida de civils. En una conversa amb el president del Consell Europeu, Charles Michel, Putin ha demanat al bloc comunitari "obligar" Kíiv a "respectar la llei humanitària", segons ha informat el Kremlin. "L'exèrcit rus està prenent totes les mesures possibles per salvar la vida dels civils", ha afirmat Putin, que ha acusat els ucraïnesos d'utilitzar "tàctiques terroristes" i "d'amagar-se darrere de civils". Per la seva banda, el president del Consell Europeu ha demanat a Putin aturar "immediatament" la guerra a Ucraïna i garantir corredors humanitaris "segurs" per a la població.